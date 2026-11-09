Clima templado en Nuevo León: Monterrey podría alcanzar los 25°C grados este martes 10 de noviembre

Así estará el clima para el 10 de noviembre en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Para este martes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un día con clima templado. Se espera un cielo mayormente nublado durante la jornada, con temperaturas mínimas que rondarán los 12°C y máximas que podrían alcanzar los 25°C en diversas localidades, sin probabilidad de lluvias significativas.

¿Cómo variarán las temperaturas en las ciudades de Nuevo León?

En Monterrey, la capital de Nuevo León, se espera una temperatura mínima de 13.7°C y una máxima de 23.0°C. Por su parte, en San Pedro Garza García, los termómetros marcarán entre 12.7°C y 21.7°C, siendo esta ciudad la de menor temperatura mínima en la región. Las condiciones serán predominantemente de cielo nublado, con vientos ligeros de 3 km/h.

Guadalupe tendrá un rango de temperatura entre 14.0°C y 23.7°C, con vientos de 4 km/h. La ciudad de Apodaca registrará las temperaturas más altas de la zona, con una mínima de 15.7°C y una máxima de 25.7°C, también bajo un cielo nublado y con vientos de 4 km/h. Estas variaciones demuestran un clima fresco por la mañana y templado al mediodía.

¿Qué condiciones de viento y cielo habrá en la región?

Durante el martes, el clima en toda la zona metropolitana de Monterrey se caracterizará por un cielo nublado, lo que ayudará a mantener las temperaturas en un rango templado. La velocidad del viento será baja, con un promedio de 3 a 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente. No se esperan ráfagas fuertes ni cambios drásticos en las condiciones atmosféricas.

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente: Martes 10 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.Miércoles 11 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.Jueves 12 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

La tendencia para los próximos días en Nuevo León indica una estabilidad en las condiciones del clima. Se esperan aumentos ligeros en las temperaturas máximas, pero se mantendrán dentro de un rango templado. El cielo continuará mayormente nublado, sin pronóstico de lluvias. Este clima es resultado de un sistema frontal estacionario en el Golfo de México, que refresca el norte del país.

Ante estas condiciones de clima templado y cielo nublado, se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y el mediodía. Es importante mantenerse hidratado, aunque no haga calor extremo. A pesar de la nubosidad, siempre es bueno proteger la piel del sol, especialmente si se planean actividades al aire libre por periodos prolongados.

¿Qué recomendaciones seguir para el clima de mañana?

Para estar al tanto de cualquier actualización o cambio en el pronóstico, se sugiere consultar las fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León son los canales indicados para obtener información precisa y oportuna sobre el clima en la región, garantizando la seguridad y preparación de los ciudadanos ante cualquier eventualidad.

El SMN mantiene un monitoreo constante de los fenómenos meteorológicos que afectan al país. Para Nuevo León, la influencia de la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 4 seguirá manteniendo un refrescamiento en las temperaturas, lo que se traduce en días templados y noches frescas. Se aconseja revisar sus boletines para detalles adicionales sobre el panorama nacional.

Fuente: CONAGUA.

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