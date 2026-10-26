‘No me quiero ir sin jugar GTA’: Así fueron las últimas transmisiones de ‘Komanche’, streamer que murió en México

'Komanche' fue encontrado sin vida en su casa en Monterrey, la noticia de su muerte fue confirmada por su familia. (Foto: ChatGPT/IG Captura Ig @elkomanche)

Las últimas transmisiones y publicaciones antes de la muerte de ‘Komanche’ estuvieron relacionados con su deseo de llegar a jugar Grand Theft Auto VI (GTA 6). En uno de ellos aseguró que “no se quería ir” sin jugar el nuevo videojuego.

En los días previos a la muerte de ‘Komanche’, el creador de contenido continuó activo en plataformas digitales. Sus publicaciones más recientes incluyeron invitaciones para ver sus directos, y realizar comentarios sobre videojuegos.

'El Komanche' fue un creador de contenido relacionado con los videojuegos. (Foto: Captura Ig @elkomanche)

¿Qué dijo Komanche sobre GTA 6 en sus últimas transmisiones?

Uno de los fragmentos que comenzó a compartirse después de la noticia muestra a ‘Komanche’ hablando sobre sus ganas de jugar GTA 6, la próxima entrega de la franquicia de Rockstar Games.

“Yo no me voy porque no me quiero ir de este mundo sin jugar al GTA, es lo único que me mantiene vivo. Ni las pastillas que me da el psiquiatra están haciendo tanto”, expresó durante una transmisión. En otro momento, también comentó: “Yo la estoy alargando para llegar al GTA”.

El streamer mencionó además The Legend of Zelda: Ocarina of Time, otro videojuego que esperaba disfrutar. Las declaraciones cobraron relevancia entre sus seguidores después de que se conociera su muerte; sin embargo, los fragmentos de un directo no permiten establecer por sí solos qué estaba viviendo ni explicar las circunstancias de su fallecimiento.

Los registros de su actividad en Kick muestran que ‘Komanche’ dedicó sus últimos directos a distintos videojuegos. El 16 de octubre de 2026 transmitió una sesión de Elden Ring con el título “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar”.

En los días anteriores también realizó transmisiones relacionadas con Elden Ring y Demon’s Souls. Algunos de sus directos llevaban títulos como “NO PUEDO DORMIR” y “ELDEN RING SIGO SIN DROPEAR”.

En uno de los videos que se difundieron después de su muerte, el streamer se despidió de quienes lo acompañaron durante la transmisión y agradeció el apoyo de su comunidad. “Los quiero mucho, de verdad”. El 19 de octubre, escribió: “Los días simplemente no mejoran”.

¿Qué sabemos de la muerte de Komanche?

Carlos Mauricio Gómez, conocido como ‘Komanche’, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, el domingo 25 de octubre de 2026. Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento después de comunicarse con la familia del creador de contenido.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedó a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con Telediario, el creador de contenido fue encontrado suspendido por una cuerda que tenía amarrada al cuello.

¿Quién fue Komanche?

‘Komanche’ fue un streamer y creador de contenido originario de El Salvador que alcanzó popularidad entre la comunidad hispanohablante por sus transmisiones de videojuegos y sus colaboraciones con otras figuras de internet.

Uno de sus proyectos más conocidos fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar, que reunió a creadores como AuronPlay y El Rubius.

Además de su trabajo en plataformas de streaming, Komanche habló públicamente sobre sus problemas de salud mental en 2023.