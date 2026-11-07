¿Link es el más devoto? Los símbolos religiosos que aparecen en los videojuegos de ‘The Legend of Zelda’

Antes de que Link rezara ante las estatuas de la diosa Hylia o recorriera templos para recuperar el equilibrio de Hyrule, el héroe de The Legend of Zelda ya llevaba algunos símbolos religiosos en su aventura. Una cruz en el escudo y hasta un libro identificado como Biblia.

Aunque hoy la saga de videojuegos de Nintendo tiene una mitología propia, con diosas creadoras, espíritus y ceremonias que pertenecen al universo ficticio, sus primeras entregas utilizaron referencias reconocibles de religiones del mundo real, particularmente del cristianismo.

El remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' es el videojuego más reciente de la saga. (Foto: Cortesía Nintendo).

¿En cuáles videojuegos de Zelda aparecieron símbolos religiosos?

En el ensayo The Legend of Zelda: A Religious Record, publicado en 2019 por la revista Scientia et Humanitas, de Middle Tennessee State University, Ansley Morgan Pearson analiza cómo las referencias religiosas de la franquicia evolucionaron desde símbolos cristianos hasta la construcción de un sistema de creencias propio y menciona los símbolos que aparecen en los juegos.

Las referencias más directas se encuentran en las primeras entregas de la saga: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: A Link to the Past. Sin embargo, se aprecieron en la versión japonesa del juego, en la edición para el resto de países fueron modificados.

‘The Legend of Zelda’ (1986)

La primera aventura de Link, lanzada originalmente para Famicom Disk System en Japón, incluyó una cruz en el escudo del protagonista y en algunas lápidas de los cementerios. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos estaba en su inventario: un libro que le permitía lanzar ataques de fuego.

En la versión japonesa, ese objeto tenía el nombre de Baiburu, es decir, Biblia. Para su lanzamiento internacional en inglés fue identificado como Magic Book (Libro Mágico).

‘Zelda II: The Adventure of Link’ (1987)

La segunda entrega de la saga The Legend of Zelda también conservó referencias cristianas. En esta ocasión, Link podía conseguir una cruz como objeto dentro de la aventura. Su función era permitirle ver a los enemigos voladores que permanecían invisibles, una herramienta necesaria para avanzar en ciertas zonas.

‘The Legend of Zelda: A Link to the Past’ (1991)

El tercer juego de la lista es Kamigami no Triforce, traducido como ‘La Trifuerza de los Dioses’, mientras que para su distribución en Norteamérica se utilizó el nombre A Link to the Past.

En esta entrega, el lugar conocido internacionalmente como Santuario era originalmente una iglesia en Japón, y el personaje que lo atendía tenía el papel de sacerdote. Además, una ilustración incluida en una guía oficial japonesa muestra a Link arrodillado y rezando frente a un crucifijo, de acuerdo con lo publicado por el medio Polygon.

Un libro de arte oficial de 'The Legend of Zelda' mostró a Link arrolliado rezando ante un crucifijo. (Foto: Nintendo)

¿Qué dijo Shigeru Miyamoto sobre el origen religioso de Zelda?

Aunque Miyamoto, diseñador del mundo donde ocurre la historia de The Legend of Zelda, no concedió entrevistas respecto a los símbolos de la religión, si dio declaraciones sobre la Trifuerza. Shigeru Miyamoto explicó que su diseño no surgió de una referencia religiosa específica.

En una entrevista publicada por la revista japonesa 64 Dream en enero de 1999, le preguntaron si la Trifuerza tenía relación con el santuario Fushimi Inari Taisha, en Kioto, donde el entrevistador había encontrado objetos con un símbolo triangular parecido.

Miyamoto respondió que no existía relación. Explicó que la coincidencia con el emblema familiar de Gunpei Yokoi, uno de los pioneros de Nintendo, también había sido descubierta después. Según el creador, cuando desarrollaban el primer Zelda buscaron objetos que pudieran utilizar en el juego y decidieron que una especie de “poder triangular” sería una buena idea.

¿En qué se inspiró Shigeru Miyamoto para crear ‘The Legend of Zelda’?

Antes de imaginar Hyrule, Shigeru Miyamoto recorría los paisajes rurales de Japón. El creador de Link y The Legend of Zelda ha contado que la inspiración para desarrollar el videojuego nació de sus experiencias durante la infancia, cuando exploraba colinas, campos, montañas y cuevas cerca de su casa en Sonobe, Kioto.

En una entrevista con NPR publicada en junio de 2015, Miyamoto recordó que acostumbraba jugar en los arrozales y recorrer las laderas de las montañas. Durante una excursión escolar, cuando estaba en los últimos años de primaria, subió una montaña cerca de Kobe y encontró un gran lago en la cima. La sorpresa de descubrir aquel paisaje quedó grabada en su memoria.

“Y me inspiré en eso cuando estábamos trabajando en el juego The Legend of Zelda y estábamos creando esta gran aventura al aire libre, donde atraviesas espacios estrechos y confinados y llegas a este gran lago”, explicó.

La exploración de cuevas también tuvo un papel importante. En una entrevista publicada por SFGate en mayo de 1998, Miyamoto contó que los espacios subterráneos de sus videojuegos estaban inspirados, en parte, en las cuevas oscuras que visitaba en las montañas cercanas a su hogar durante la niñez.

“Espero que en este juego los jugadores experimenten esa misma sensación de descubrimiento, miedo y peligro que yo sentía cuando era niño”, comentó al hablar de las mazmorras de Ocarina of Time.