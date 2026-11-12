¿'GTA VI’ impondrá récords? Esto sabemos sobre las preventas estimadas al momento

Grand Theft Auto VI, el próximo estreno de Rockstar Games, podría romper los esquemas conocidos hasta el momento en el mundo de los videojuegos. No solo por su ambicioso hiperrealismo o mundo abierto, sino por las cifras de ventas que podría alcanzar.

Bloomberg ya anticipa que no solo se trataría de lo que podría convertirse en un hito de los videojuegos, sino que sería “uno de los estrenos de entretenimiento más importantes de la historia”, con un impacto comparable al de medios más masivos, como el cine o la televisión.

‘GTA VI’ en cifras: Estimaciones de preventas y posible recaudación, según analistas

Trece años después del quinto lanzamiento principal de Grand Theft Auto, llega el ansiado GTA VI. Bloomberg compara su posible impacto económico con La Odisea, de Christopher Nolan, la segunda película más taquillera en lo que va de 2026, solo por detrás de Spider-Man: Brand New Day.

En ese sentido, los ingresos del mayor éxito comercial en la carrera cinematográfica de Nolan “podrían parecer insignificantes en comparación, pues se estima que GTA VI podría generar una cantidad similar de dinero en apenas unas semanas”.

De acuerdo con estimaciones de Sensor Tower, empresa de análisis de aplicaciones móviles y juegos, GTA VI ya habría vendido 11.27 millones de unidades en preventas al 11 de noviembre, lo cual supondría una recaudación total de 1.09 mil millones de dólares. El 75 por ciento de las reservas serían para PlayStation 5 y el resto para consolas Xbox Series.

Tanto PlayStation como Xbox han confirmado que el sexto Grand Theft Auto se posicionó como el título con más preventas realizadas en la historia de PS Store y Microsoft Store, respectivamente. Strauss Zelnick, director ejecutivo de la matriz de Rockstar, Take-Two Interactive, destacó en una llamada con inversionistas recuperada por MarketBeat: “Nuestras preventas son excepcionales. Nadie había visto algo parecido antes en Take-Two ni en la industria”, presumió.

En diciembre de 2020, CD Projekt Red confirmó que Cyberpunk 2077 había logrado más de 8 millones de preventas, imponiendo un récord en la industria. En ese entonces, además de las consolas de PlayStation y Xbox, se liberó la versión para PC. Cabe destacar que GTA VI no saldrá, cuando menos de inicio, para PC ni tampoco para consolas de Nintendo.

De acuerdo con Bloomberg, la detallada ciudad de Vice City —una ciudad ficticia basada en Miami—, los refinados gráficos y la generación del ambicioso mundo abierto de Grand Theft Auto VI habrían elevado el presupuesto de Rockstar Games a unos mil millones de dólares. Según los analistas citados, se prevé que la recaudación del título sea de 3 mil millones de dólares en sus primeros cuatro meses en el mercado.

Esto explica por qué múltiples publishers movieron su calendario tras el último retraso de Rockstar Games para no coincidir en el mismo mes con GTA VI, excepto Nintendo, que estrenó el esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time —considerado por muchos como el ‘mejor videojuego de la historia’— para tratar de competir en la época navideña de este año.

GTA VI se lanza el próximo jueves 19 de noviembre de 2026 y estará disponible de manera escalonada en el mundo, apenas llegue la medianoche de la hora local de cada país o territorio donde esté disponible.

Con información de Bloomberg.