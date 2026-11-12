¿Quién pidió proteger al ‘R2′? Un tercero promueve amparo para evitar su traslado a prisión

Una persona de nombre Alejandro Aquino Rodríguez promovió un amparo a favor de Rafael Álvarez Ayala, ‘El R2′, para evitar que se le traslade a un centro de reclusión; el juicio de garantías, que ordena el respeto a su derecho humano a la salud, fue admitido para su análisis.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, encausó la demanda constitucional, interpuesta contra el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de República (FGR), y reclama la intención de trasladar al también apodado como “El Barbas”, hacia el Centro Preventivo y Readaptación Social de Puente Grande, o a un Centro Federal de Readaptación Social, de manera arbitraria, y sin contar previamente con el alta médica definitiva.

¿Por qué frenaron el traslado del ‘R2′ a prisión?

El promovente expuso que el directamente agraviado se encuentra gravemente lesionado tras el enfrentamiento armado registrado en el restaurante Sabea de Guadalajara, por lo que su movilización a un centro carcelario, sin registrar alguna mejoría, y sin haber sido dado de alta, vulnera de manera directa su derecho fundamental a la salud.

Ante dicha solicitud, el juez federal concedió la suspensión de oficio, y de plano, respecto de la atención médica de Rafael Álvarez Ayala, y ordenó que el procesado permanezca en el nosocomio público para que siga recibiendo el tratamiento médico correspondiente hasta que el personal sanitario determine su alta definitiva.

Este juicio de garantías se agrega como secuela procesal del operativo militar en el que se declaró legal el arresto de sus 20 coacusados de cargos inherentes a delincuencia organizada, quienes fueron asegurados dentro del establecimiento tras la irrupción de oficiales navales. De estos, 15 obtuvieron la medida cautelar de libertad, aunque deberán comparecer a la audiencia de vinculación el próximo domingo; otros cinco detenidos se decretó la medida de prisión preventiva oficiosa en el complejo carcelario de Puente Grande.

Por su parte, Álvarez Ayala podría sostener, en las próximas horas, la reposición de su audiencia de imputación por la vía telemática desde su cama del también llamado Hospital de Belén, donde se le practicaron intervenciones quirúrgicas en el abdomen medio, el brazo derecho, y el fémur izquierdo.

La comparecencia de ‘El R2′, fue suspendida la noche de este miércoles 11 de noviembre, luego que los médicos señalaron que no podía mantenerse consciente durante más de una hora, y no estaba en condiciones para presentarse debido a la somnolencia provocada por los medicamentos que le suministraron, y porque tiene asistencia de oxígeno, sin embargo, el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) facilitó las conexiones para su comparecencia en línea.

El promovente del amparo concedido no es integrante de su equipo jurídico, ni tampoco es familiar, y no se le identifica siquiera como amigo cercano.