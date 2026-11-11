Cancelan el Palenque de Culiacán 2026 por violencia; ¿qué pasará con la Feria Ganadera?

Fiesta MX Entertainment anunció la cancelación de todos los espectáculos del Palenque de Culiacán 2026.

Pese a la cancelación del Palenque de Culiacán 2026, luego de un ataque armado contra el recinto y amenazas dirigidas a los artistas, este miércoles autoridades de Sinaloa confirmaron que el resto de las actividades de la Feria Ganadera, donde se realizaría el evento musical, continuarán según lo previsto.

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que su administración trabaja para generar las condiciones de seguridad necesarias para que la feria pueda llevarse a cabo y los asistentes tengan certeza de que podrán acudir.

La mandataria señaló que el objetivo es que el evento conserve su carácter familiar, pese al contexto de violencia que enfrenta Culiacán.

“Nos interesa que cualquier actividad pública tenga las garantías para que se pueda realizar. Sobre todo si hablamos de Culiacán (...) Es un espacio familiar y queremos que se mantenga así, se recupere de esa manera”, declaró a medios.

¿Por qué cancelaron el Palenque de Culiacán?

La decisión de suspender el Palenque de este año se tomó después de que las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán fueran atacadas a balazos el pasado 2 de noviembre. La agresión ocurrió antes de las 9:00 de la mañana, cuando sujetos armados dispararon contra la entrada principal del recinto, ubicado al sur de la capital sinaloense.

En el lugar fueron localizados alrededor de 17 casquillos percutidos y se reportaron daños materiales, aunque no hubo personas lesionadas. Posteriormente, también se difundió un mensaje con amenazas dirigidas a los artistas que se presentarían en el evento.

El Palenque estaba programado para realizarse del 12 al 29 de noviembre y contemplaba presentaciones de agrupaciones y cantantes de música regional mexicana, entre ellos Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Panter Bélico, Pancho Barraza, Marca Registrada y Netón Vega.

Tras los hechos, la empresa organizadora Fiesta MX Entertainment anunció la cancelación de todos los espectáculos.

Las actividades del Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera de Culiacán continuarán pese a la cancelación del Palenque, aseguró el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López. (José Betanzos Zárate )

¿Cuándo inicia la Feria Ganadera de Culiacán 2026 y qué actividades habrá?

La Feria Ganadera de Culiacán tiene previsto comenzar el próximo viernes 20 de noviembre y extenderse durante 10 días, de acuerdo con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sainz.

Entre las atracciones que se mantienen contempladas están los juegos mecánicos, la exposición de ganado y las actividades recreativas para las familias.

Además, los organizadores anunciaron que los juegos mecánicos tendrán 50 por ciento de descuento durante los 10 días de la feria, como parte de las medidas para mantener precios accesibles.

En cuanto a los costos de acceso, la entrada general se proyecta en 20 pesos, mientras que el estacionamiento tendría un precio de 50 pesos.

La programación de la Feria Ganadera también incluye actividades relacionadas con el sector pecuario y espectáculos en el Teatro del Pueblo.

¿Qué medidas de seguridad habrá en la Feria Ganadera de Culiacán?

Ante los hechos de violencia y la preocupación por la seguridad de los asistentes, el Gobierno de Sinaloa anunció un operativo especial para la realización de la feria.

La estrategia contempla la participación de corporaciones federales, estatales y municipales, así como tres anillos de seguridad: uno en los alrededores del recinto, otro en los accesos y uno más en el interior de las instalaciones.

También se prevé el uso de tecnología de vigilancia, como drones, arcos detectores de metales y binomios canófilos.

De acuerdo con la información más reciente publicada por medios locales, el despliegue se reforzaría hasta alcanzar aproximadamente 6 mil 470 elementos, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para los visitantes.