¿Quiénes son los tres hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y a qué se dedican?

¿Quién siguió los pasos de Cuauhtémoc Cárdenas? Esto hacen sus tres hijos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

El apellido Cárdenas representa una de las familias con mayor presencia en la vida política de México. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció a los 92 años, fue tres veces candidato presidencial, el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, gobernador de Michoacán y cofundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De su matrimonio con Celeste Batel, en 1963, nacieron tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, nietos del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo.

Los tres hermanos crecieron inmersos en la historia nacional. Sin embargo, lejos de seguir un mismo camino, cada uno desarrolló una trayectoria propia.

Lázaro Cárdenas Batel, continuidad de la carrera política

Lázaro Cárdenas Batel, el primogénito del matrimonio, nació el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán. Estudió la licenciatura en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Pese a su formación en las ciencias sociales, se incorporó a la política. Participó en las campañas presidenciales de su padre en 1988 y 1994, y colaboró en la articulación del movimiento democrático que derivó en la fundación del PRD en 1989.

Su trayectoria en el servicio público incluye cargos legislativos y ejecutivos. Fue diputado federal de 1997 a 2000 y senador de la República de 2000 a 2001.

En 2002 ganó las elecciones estatales y se convirtió en gobernador de Michoacán. Posteriormente, se mantuvo alejado de los cargos públicos hasta 2018, cuando asumió la Coordinación de Asesores de la Presidencia. Actualmente, es jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Cuauhtémoc Cárdenas Batel, perfil artístico y cultural de la familia

El segundo hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, se mantuvo alejado de la política partidista y orientó su trayectoria hacia los ámbitos académico, artístico y cultural.

Estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). También desarrolló proyectos independientes relacionados con las artes plásticas y la joyería.

Cuauhtémoc Cárdenas Batel es cofundador y vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), proyecto cultural que impulsó desde 2003 junto con Daniela Michel y Alejandro Ramírez.

Su participación en el festival continúa activa. En septiembre de 2026 presentó la programación de la edición número 24 del certamen, que se realizó del 16 al 25 de octubre en Morelia y Pátzcuaro, Michoacán.

Camila Cárdenas Batel, un perfil ligado al activismo social

Camila Cárdenas Batel es la única hija del matrimonio entre Cuauhtémoc Cárdenas y Celeste Batel. A diferencia de sus hermanos mayores, no construyó una trayectoria en cargos públicos ni en la gestión cultural con amplia exposición mediática.

Los registros públicos y periodísticos documentan su participación en la iniciativa “Manos por la Paz”, en 2001, y en una expresión de solidaridad con el pueblo yaqui, en 2014.

Asimismo, suele acompañar a su familia en homenajes públicos y actos conmemorativos.