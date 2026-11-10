Sheinbaum justifica millonaria compra de aviones Black Hawk y Super Hercules: ‘Son para seguridad’

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum planea adquirir múltiples aeronaves para tareas de seguridad y “atención a la población”.

Entre las naves que planea comprar se incluyen 11 helicópteros UH-60M Black Hawk, cuya venta Estados Unidos aprobó por mil 75 millones de dólares. Estas aeronaves incluirán equipamiento de grado militar, como ametralladoras M-134, protección balística y visión nocturna, entre otras especificaciones.

“Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, para labores de seguridad y el Plan DN III y el Plan Marina”, explicó la mandataria.

Sheinbaum recordó que, tras las inundaciones en cinco estados en 2025, se desplegó el mayor número de aeronaves para apoyar a las comunidades y realizar tareas de búsqueda de personas. Sin embargo, la Sedena y la Semar reconocieron que requerían más equipos.

“Ahí fue que les comenté a ambos secretarios si era necesario comprar más equipo y manifestaron que sí. Entonces estamos haciendo una compra muy importante de distintos tipos de aeronaves, tanto para labores de seguridad como labores de atención a la población”, explicó durante la mañanera del 10 de noviembre.

¿Qué otras aeronaves se adquirirán?

Los helicópteros Black Hawk no serán las únicas aeronaves que llegarán para modernizar la flota de las Fuerzas Armadas. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, comentó que también se planea comprar dos aviones Super Hercules.

A la par, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, señaló que se adquirirán 10 helicópteros MI-17 para el traslado de elementos o personas, así como siete helicópteros embarcados.

No existe una fecha exacta para la entrega de las nuevas aeronaves, pero Trevilla Trejo estimó que llegarán entre 2028 y 2029.

¿Por qué México compra helicópteros a EU?

El gobierno mexicano marcó un límite en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad. Sin embargo, la adquisición de nuevas aeronaves responde a una necesidad que va más allá de esa relación.

En México no se desarrollan ni fabrican helicópteros. En la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, la mayoría de los modelos provienen de otros países.

Entre ellos se encuentran aeronaves de Italia, como el modelo AW109SP; de Francia, como el EC-725 Cougar; de Rusia, como el Mi-17, y, en su mayoría, de Estados Unidos. Esta situación genera una dependencia de proveedores extranjeros para modernizar los equipos de manera periódica.

El gobierno mexicano también compra municiones, armas y equipo táctico a otras potencias para abastecer a las tropas.