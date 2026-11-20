Un videojuego puede revelar más sobre el futuro del trabajo que muchos informes empresariales. La expectativa por Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha desatado una conversación sorprendente: ¿cuántas personas estarían dispuestas a pedir vacaciones para participar en su estreno?

Más allá de cifras de preventa y pronósticos de ausentismo que deben verificarse, el fenómeno merece atención. No estamos ante una afición juvenil, sino frente a un cambio en cómo consumimos, nos relacionamos, usamos el tiempo y confiamos.

Hoy las comunidades digitales conversan, anticipan y convierten un lanzamiento en un acontecimiento compartido. El público deja de ser espectador y se vuelve promotor. La expectativa adquiere valor económico antes de que llegue el producto.

La primera lección es sicológica. Las personas no se movilizan solamente por una recompensa material. Buscan emoción, autonomía, reconocimiento y pertenencia. Quieren formar parte de algo que consideran importante. La conversación alrededor de GTA VI nos recuerda que una experiencia puede organizar agendas, decisiones de compra e incluso solicitudes de descanso laboral.

Pero cuidado: querer tomar un día de vacaciones no significa irresponsabilidad. El tiempo libre también forma parte de una vida equilibrada. El problema aparece cuando una organización no puede anticipar necesidades, cuando se ocultan ausencias o cuando el entretenimiento desplaza persistentemente la salud, el descanso y las obligaciones.

La segunda lección corresponde al mundo laboral. Una empresa puede exigir puntualidad, pero no fabricar entusiasmo por decreto. ¿Por qué algunos trabajadores esperan durante años un lanzamiento y, en cambio, comienzan el lunes sin interés por su actividad? No es una comparación perfecta: trabajar implica responsabilidades y jugar es una elección recreativa. Precisamente por eso debemos preguntarnos cómo generar mayor sentido, participación y reconocimiento en el trabajo.

Las nuevas generaciones no necesariamente rechazan el esfuerzo. Muchas cuestionan modelos que confunden presencia con productividad, obediencia con compromiso y antigüedad con mérito. Las organizaciones que comprendan estas diferencias podrán diseñar mejores formas de colaboración: objetivos claros, flexibilidad responsable, evaluación por resultados y respeto al tiempo personal.

La tercera lección es comercial. Una marca poderosa no vende únicamente lo que produce; también vende la expectativa de cumplir. Sin embargo, cuanto mayor es la promesa, mayor es el riesgo de decepción. Las preventas estimadas no deben confundirse con ingresos confirmados, ni las encuestas sobre permisos con ausencias efectivas. La credibilidad exige distinguir datos y proyecciones.

Aquí aparece un principio que considero esencial: la confianza es un activo, pero nunca un cheque en blanco. Se gana con consistencia, transparencia y resultados. Una comunidad puede esperar años por un producto; si éste defrauda, la misma velocidad digital que multiplicó su entusiasmo puede amplificar su desencanto.

La cuarta lección es educativa. Los videojuegos pueden estimular creatividad y vínculos, pero también plantean desafíos de atención, sueño y autocontrol. Ni satanizarlos ni idealizarlos: familias y escuelas deben formar criterio para equilibrar la vida digital y la presencial.

¿Y qué viene después? La inteligencia artificial, los mundos interactivos y las comunidades globales harán cada vez más difícil separar entretenimiento, comercio, aprendizaje y trabajo. Los consumidores esperarán experiencias personalizadas; los colaboradores, mayor autonomía; y las instituciones, si desean conservar legitimidad, deberán demostrar que escuchan y cumplen.

México debe estudiar estos cambios, no descartarlos como curiosidades. Midamos ausencias reales, no rumores; productividad, no horas sentados; bienestar, no solamente ventas. Lo que no se mide, no se mejora.

El desafío no es lograr que la gente se entusiasme con su empleo como con un videojuego. Es construir espacios donde valga la pena participar, donde las reglas sean claras y donde el esfuerzo tenga sentido.

La pregunta no es cuántos faltarán por GTA VI, sino cuántas organizaciones entienden por qué las personas se movilizan voluntariamente.

El futuro no pertenecerá necesariamente a quien capture más atención, sino a quien sepa convertirla en confianza duradera, compromiso responsable y valor compartido.

De la protesta a la propuesta y a la acción. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!