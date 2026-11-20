La reunión trilateral entre los líderes de las grandes potencias militares, Estados Unidos, China y Rusia, en Shenzhen, China, el día de ayer sirvió para recordarle al mundo que son las naciones con mayor poder militar del globo.

Intentaron evocar la imagen de la gran reunión trilateral del siglo XX, la cumbre de Yalta de 1945, en la que Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin se reunieron, cuando ya se vislumbraba la luz al final del túnel de la Segunda Guerra Mundial, para, literalmente, repartirse el mundo.

Hay dos tipos de cumbres globales. Muchas son una pérdida de tiempo y no sirven más que para la fotografía, como la de ayer. Las otras, como la de Yalta, obligan a los líderes y sus equipos a tomar decisiones e incluso suelen precipitar momentos trascendentales en la historia de la humanidad.

El control de armas nucleares fue el único objetivo que balbuceó Trump ante la sorpresiva reunión con los dos mayores rivales de Estados Unidos: China en todos los órdenes y Rusia en lo militar.

Rusia es el país con mayor número de ojivas nucleares, alrededor de 4,400. Estados Unidos tiene 3,700 y China, apenas 620 pero con un crecimiento acelerado y la ambición de colocarlas en satélites en órbita, lo cual les daría una letalidad insólita.

El motivo final del residente de la Casa Blanca no parece ser otro que la vanidad de aparecer en la foto y aparentar que es tan grande como Roosevelt.

La fotografía con Xi y Putin, útil para la vanidad del líder estadounidense vilipendiado por las elecciones de medio término, tiene un precio elevado para Estados Unidos y sus aliados (bueno, para quienes habían sido tradicionalmente sus aliados). Dentro de este grupo están los grandes países de Europa Occidental, como Francia, Reino Unido y Alemania, y algunos asiáticos y del Pacífico, particularmente Japón, Corea del Sur y Australia.

El señor que despacha de la Oficina Oval, quien trata a Xi y Putin como aliados, no abordó los temas candentes, Irán y Ucrania. Tampoco habló de Taiwán.

Irán se ha convertido en una pesadilla para los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, como Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Esta situación explica los altos precios globales de los energéticos y el castigo del elector estadounidense. Es cada vez más evidente que la actual administración estadounidense no tiene un plan de salida, y Rusia y China se han encargado, a la vista de todos, de fortalecer a Irán.

Trump insiste una y otra vez que Ucrania debió haber evitado la guerra con Rusia, como si lo que sucedió no hubiera sido una invasión ideada por Putin en sus sueños de recuperar algunas de las repúblicas de la extinta Unión Soviética. La reunión trilateral de ayer reivindica a Putin, quien había sido tratado como un paria del sistema internacional desde la invasión a principios de 2022.

En el tema de Taiwán, Estados Unidos no pareció querer molestar a su anfitrión, Xi Jinping, quien recibió a Trump al pie de las escalerillas del Air Force One y le dio un apretado abrazo. Según Kevin Rudd, exprimer ministro de Australia, y uno de los más connotados especialistas en China del momento, Xi está evaluando seriamente invadir Taiwán ante la falta de compromiso del ocupante de la Oficina Oval con sus aliados.

Lo más grave de la reunión de ayer es que el mandatario estadounidense parece insistir en que, al ser el líder más ilustrado en el arte de la negociación, puede lograr cualquier cosa que se proponga con contrapartes rusos y chinos. Ignora que estos dos se han reunido en 51 ocasiones en los 13 años que han coincidido como hombres fuertes de sus respectivos países. La esencia de la amistad sin límites entre China y Rusia es el desmantelamiento de la Pax Americana, el orden global liberal que Washington lideró desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En conclusión, la reunión trilateral de esta semana remató una gran jornada de diplomacia global para Xi y marcó un regreso a la arena global para Putin. Esto contrastó con el presidente estadounidense que, no sólo en lo interno, sino también en lo global, está cada vez más extraviado.