‘Me encanta el rollo que traes’: ¿En qué invertiría el tiburón Arturo Elías Ayub si fuera chavo?

Arturo Elías Ayub formó parte de Shark Tank, en donde invirtió en negocios que le parecían atractivos o con potencial. (Fotoarte El Financiero / Cuartoscuro / Shutterstock).

Si buscar que Arturo Elías Ayub te diga: “Está buenísimo” en lugar de: “Yo... estoy fuera” cuando te convierta en emprendedor, considera las ideas de negocio que el empresario mexicano compartió a través de su cuenta en TikTok.

Luego de su experiencia en Shark Tank, programa en el que Elías Ayub apareció hasta 2022, junto con empresarios como Carlos Bremer y Rodrigo Herrera, este compartió consejos de emprendimiento para jóvenes.

Esta nueva publicación en su perfil de TikTok, ocurrió luego de que compartió consejos sobre finanzas personales. Por ejemplo, cómo ahorrar y sobre el uso de IA.

¿Qué ideas de negocio tiene Arturo Elías Ayub para ‘la chaviza’?

El también yerno de Carlos Slim compartió que él apostaría por acercar a las personas, ya que, aunque hoy en día están más conectadas que nunca por la tecnología, también están muy solas.

“Es algo que va a crecer muchísimo en un futuro cercano: cualquier negocio en el que la gente se vuelva a conectar en persona”, aseguró en su video.

Recordó que los clubs de lectura y de corredores están muy de moda, acercan a las personas y compartió estas ideas de negocio:

Organizar cenas para ocho personas que tengan algo en común, como gustos musicales o cinematográficos.

Otra idea que explicó fue apostar por un club de emprendedores, donde se junten una vez a la semana, se compartan las mejores prácticas y se cuenten los problemas que tienen y cómo los resolvieron.

Del lado de la tecnología, el empresario dijo que podría ser viable crear una app que junte a personas de la tercera edad con jóvenes que los acompañen.

Otra idea para emprender un negocio es organizar reuniones con las personas que recién llegaron a tu ciudad o vecindario.

Arturo Elías Ayud es yerno del millonari mexicano Carlos Slim. (Cuartoscuro).

Arturo Elías Ayub en Shark Tank: ¿Cuáles son sus frases más icónicas?

Durante seis temporadas, Arturo Elías Ayub formó parte de Shark Tank, en donde invirtió en negocios. Varias de sus frases se volvieron icónicas y se usaron en memes para distintos contextos.

Algunas de sus frases más célebres son:

“Yo estoy fuera”. La usaba para decir que no iba a apostar por un proyecto.

“Me encanta el rollo que traes, me encanta tu energía”. La usaba cuando conocía un proyecto que le llamaba la atención.

“Está padrísimo, te felicito”. Una frase que daba esperanza a los emprendedores cuando presentaban sus ideas.

“Está buenísimo”. Usaba la frase para mostrar interés en algo.

Algunas de las frases que el empresario mexicano decía en Shark Tank se volvieron memes. (Facebook Arturo Elías Ayud).

“Prueba y arriésgate”. La usaba para dar ánimos a los emprendedores.

“Por esta razón yo estoy fuera”. La usaba para no apostar por un proyecto.

“¿Y cuánto vas a cobrar de sueldo?“. Una pregunta para aterrizar a los emprendedores respecto a sus números en el negocio.

“No vas a empezar a ganar dinero antes de dos años”. Frase realista del empresario para quienes emprenden.

“El éxito es poder dormir tranquilo”. Gran consejo para los participantes de Shark Tank.

Actualmente, el empresario está enfocado en los roles directivos que desempeña en Grupo Carso, Inbursa, América Móvil, Uno TV y Fundación Telmex Telcel.

Además, el empresario grita a los cuatro vientos que es puma de corazón, y en el mundo de los negocios también ha apostado por el fútbol, ya que como presidente del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró un bicampeonato en 2004.