¿Qué desayuna Rodrigo Herrera, el millonario de ‘Shark Tank’?

¿Huevos? ¿Chilaquiles? ¿Jugo de naranja? Rodrigo Herrera, uno de los empresarios de Shark Tank México, compartió el desayuno que realiza todos los días desde hace unos años.

Es uno de los inversionistas más queridos del programa de televisión, estuvo presente en 5 temporadas donde hizo buenas relaciones con Arturo Elías Ayub y Carlos Bremer.

Él se ganó la fama de criticar duramente a los emprendimientos relacionados con alimentos con altos niveles de azúcar y excesivas cantidades de sodio y grasa, esto por las posibles enfermedades desencadenadas por su consumo.

Rodrigo Herrera es un empresario dedicado a los negocios de salud. (Foto: Instagram @rodrigoherrera) (instagram Rodrigo Herrera)

Esta es la dieta de Rodrigo Herrera

Rodrigo Herrera recibe múltiples comentarios por su apariencia física relacionados con su aspecto saludable a sus 55 años (nació el 19 de septiembre de 1968).

Es por ello que surge la incógnita acerca de su dieta diaria y si es especial o consume algún suplemento ‘mágico’, pero no, su desayuno puede prepararse en casa con ingredientes frescos.

“El desayuno y la comida siempre es lo mismo, todos los días, hasta los fines de semana es muy fuerte (...) yo cambié la proteína vegetal por la animal”, declaró en una entrevista para el pódcast de Oso Trava, publicado en YouTube a mediados de julio pasado.

250 gramos de brócoli

250 gramos de coliflor

Mezcla de champiñones con especias

Pescado, principalmente salmón por los omegas contenidos.

Por las tardes, el empresario mexicano consume un pudín de proteína vegetal con cacao y un poco de macadamia.

La cena varía porque las personaliza, pero cuando lo invitan a restaurantes, o por cuestiones de trabajo debe acudir a un establecimiento de comida, trata de comer lo más parecido a su dieta a la cual agrega cúrcuma de manera ocasional.

El salmón es parte de la dieta de Rodrigo Herrera. (Foto: Facebook / Cabanna) (Facebook / Cabanna)

“Me acerco a las porciones de fibra, pero a los desayunos nunca voy, no asisto sin importar nada”, el motivo es porque hace desayuno intermitente.

A su dieta diaria le suma suplementos alimenticios de diferentes marcas, entre ellos los antioxidantes y otros medicamentos, pero con receta médica.

¿Qué no come Rodrigo Herrera?

El empresario de Shark Tank, contó, en la misma entrevista, que evita a toda costa consumir ciertos alimentos de manera definitiva y se enlistan a continuación con las razones dadas por Rodrigo Herrera.

Azúcar : “Hay que quitarla de la mente, es el enemigo número 1, adiós”. Por lo tanto, no come dulces o postres.

: “Hay que quitarla de la mente, es el enemigo número 1, adiós”. Por lo tanto, no come dulces o postres. Platillos fritos : “Es lo peor, no entraré en detalle, hay expertos y muchos estudios como para repetirlo”, entre ellos destaca el pollo estilo KFC, las milanesas, entre otros.

: “Es lo peor, no entraré en detalle, hay expertos y muchos estudios como para repetirlo”, entre ellos destaca el pollo estilo KFC, las milanesas, entre otros. Lácteos : “Debemos tener cuidado con los productos lácteos porque es azúcar y grasa”, aquí destaca la leche, el yogurt y el queso.

: “Debemos tener cuidado con los productos lácteos porque es azúcar y grasa”, aquí destaca la leche, el yogurt y el queso. Carne roja: No reveló mayores detalles al respecto. (platillos como carnitas, barbacoa, arrachera, etcétera).

Desde su participación en el programa de televisión dejó en claro su rechazo a estos alimentos porque criticó la fondue con resistencia al calor, los dulces mexicanos hechos con chabacano, pero sí buscó invertir en un negocio de chorizo tradicional y con diferentes sabores.

La carne roja es uno de los alimentos que Rodrigo Herrera no consume. (Foto: Shutterstock).

Rodrigo Herrera habla su aspecto físico

Rodrigo Herrera, después de enlistar los alimentos que no consume en ninguna circunstancia ni en platillos, habló de algunas acciones tomadas para ‘mantenerse joven’.

“A la larga hay muchas cosas no beneficiosas, (...) Me hago mediciones cada mes, hay 10 cosas importantes para vivir sano muchos años, más que hacer ejercicio, no fumar, son los análisis y chequeos frecuentes (...) es para detectar enfermedades de forma temprana”, dijo Herrera.

Esto lo hace para poder saber si en algún punto de su vida presenta algunas señales de cáncer, resistencia a la insulina (diabetes), colesterol alto, entre otras.

¿Cuáles son los negocios de Rodrigo Herrera?

Rodrigo Herrera es un empresario mexicano dedicado a la rama farmacéutica desde finales de la década de los años noventa.

La principal compañía dentro de su portafolio es el laboratorio Genomma Lab, al cual pertenecen diferentes marcas reconocidas en México y se enlistan a continuación algunas de ellas.

X- Ray

Genoprazol

Condones M

Medicasp

Bioelectro

Suerox

Cicatricure

Asepxia

Además, en su paso por Shark Tank invirtió en diferentes negocios, pero no los menciona en la biografía compartida en su página oficial.