¿Atacaron a familiares de Rafael Caro Quintero en Cuauhtitlán Izcalli? Esto sabemos

Dos hombres fueron asesinados en una lavandería en Cuauhtitlán Izcalli. Las autoridades no pueden confirmar si se trata de familiares de Rafael Caro Quintero

En un reciente informe de seguridad, el Secretario del Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, aseguró que, hasta el momento, no se ha identificado que las víctimas del atentado ocurrido en una lavandería en Cuautitlán Izcalli estén relacionadas con la familia del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

El ataque ocurrido el pasado 1 de diciembre, en una lavandería, dejó dos personas muertas, a quienes les dispararon a quemarropa, por motivos aún no revelados.

De acuerdo con el Secretario, las investigaciones continúan en curso, pero hasta ahora no han encontrado evidencia suficiente que sugiera algún vínculo con el conocido líder del narcotráfico y fundador del Cártel de Sinaloa, quien ha sido objeto de varios intentos de captura en los últimos años.

La confusión, señaló el funcionario, podría haberse originado debido al carácter violento de los recientes enfrentamientos en la región.

¿Quiénes son las víctimas del atentado?

Las víctimas fueron identificadas como Emilio Quintero, de Sinaloa y Juan Pablo Quintero, de Jalisco.

Las autoridades del Estado de México están investigando el móvil del ataque, pero no se ha confirmado que haya relación con el narcotráfico ni con Caro Quintero.

Así ocurrió el ataque a una lavandería de Plaza Arkana

Poco antes de las 19:00 horas, dos hombres que se encontraban en una lavandería de la Plaza Arkana, en Cuauhtitlán Izacalli, fueron atacados a balazos.

Emilio y Juan Pablo Quintero recibieron al rededor de 40 disparos. Pese a la coincidencia de apellidos, las autoridades aseguraron que no hay un vínculo que los identifique como familiar de Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”