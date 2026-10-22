Clima templado en la Península de Yucatán: Espera una máxima de 31 grados para este viernes 23 de octubre

Así estará el clima en la Península de Yucatán este 23 de octubre.

El viernes 23 de octubre, la Península de Yucatán experimentará un clima predominantemente despejado. Se esperan mañanas frescas y tardes cálidas en la región, con temperaturas que variarán notablemente entre las ciudades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica condiciones estables, aunque el sureste del país en general podría ver chubascos.

Cielo despejado sobre la Península de Yucatán.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?

En Mérida, capital del estado de Yucatán, se pronostica una temperatura mínima de 17.7°C y una máxima de 31.0°C. Este contraste térmico hará que las primeras horas del día sean agradables, mientras que las tardes serán cálidas bajo un cielo completamente despejado y vientos ligeros de 8 km/h.

Las ciudades costeras de Quintana Roo, como Cancún y Chetumal, registrarán temperaturas mínimas de 21.0°C y máximas de 28.0°C. Por su parte, Tulum y Playa del Carmen tendrán mínimas de 17.7°C y 18.7°C, respectivamente, con máximas que alcanzarán los 29.0°C y 28.0°C. Esto muestra que las zonas del interior como Mérida tendrán un rango térmico más amplio.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias mañana en el Caribe Mexicano?

Para el viernes 23 de octubre, las principales ciudades de la Península de Yucatán, incluyendo Mérida, Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, disfrutarán de un cielo despejado. No se espera probabilidad de lluvia en estas localidades. Sin embargo, el SMN señala que canales de baja presión y el ingreso de humedad podrían ocasionar chubascos en otras partes del sureste mexicano, sin afectar directamente la península este día.

La velocidad del viento será un factor a considerar, variando entre las ciudades. En Cancún y Chetumal, se esperan vientos de 18 km/h. Tulum tendrá vientos de 9 km/h, mientras que en Playa del Carmen soplarán a 11 km/h. Mérida registrará los vientos más suaves, de 8 km/h, manteniendo un ambiente tranquilo.

¿Cómo estará el clima en la Península este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Viernes 23 de octubre: Máxima de 32°C, Mínima de 17°C, Despejado, viento de 7 km/h.

Sábado 24 de octubre: Máxima de 31°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 30°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en la nubosidad, pasando de un cielo despejado el viernes a condiciones poco nubosas el sábado y medio nublado el domingo. Las temperaturas máximas bajarán gradualmente, situándose alrededor de los 30°C para el domingo, mientras que las mínimas se mantendrán estables en los 18°C. El viento también subirá ligeramente su velocidad.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Yucatán?

Ante las tardes cálidas que se esperan, especialmente en el interior de la Península, es importante mantener una buena hidratación. Se recomienda beber abundantes líquidos y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día. También es aconsejable usar protección solar y buscar la sombra para prevenir golpes de calor.

Debido a la variación de temperaturas entre la mañana y la tarde, se sugiere vestir con ropa ligera y de colores claros. Para las primeras horas del día, puede ser útil llevar una prenda adicional, ya que las mínimas rondarán los 17°C y 18°C, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Planificar las actividades al aire libre fuera de las horas de mayor calor es una buena medida.

Fuente: CONAGUA.

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