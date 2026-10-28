Desaparición de la maestra Lupita en Salvatierra: Sentencian a 60 años de cárcel a implicado

La Fiscalía de Guanajuato mantiene abierta otra línea de investigación para determinar si Carlos Manuel N. participó en otros delitos relacionados con las fosas clandestinas de Salvatierra. (Fiscalía del estado).

A más de seis años de la desaparición de Guadalupe y Ulises en Salvatierra, los cuatro implicados en el caso permanecen en prisión, luego de que un juez sentenció a Carlos Manuel N. a 60 años de cárcel por desaparición cometida por particulares agravada.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que agentes localizaron y detuvieron al hombre el pasado 8 de octubre en Celaya, después de varios meses de seguimiento e intercambio de información entre las instituciones del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO).

Posteriormente, las autoridades trasladaron al sentenciado al penal de Acámbaro bajo un dispositivo especial de seguridad, debido a su perfil de riesgo.

El 13 de octubre, un juez le impuso la sentencia de 60 años de prisión, con lo que concluyó esta etapa del proceso judicial contra los cuatro implicados.

Investigan relación con fosas clandestinas

Sin embargo, la Fiscalía de Guanajuato mantiene abierta otra línea de investigación para determinar si Carlos Manuel N. participó en otros delitos relacionados con las fosas clandestinas de Salvatierra.

En octubre de 2020, las autoridades recuperaron restos de 80 personas en el Barrio de San Juan, entre ellas Guadalupe y Ulises.

Esta investigación es independiente de la sentencia por la desaparición de ambas víctimas y busca establecer posibles responsabilidades adicionales.

¿Cómo desapareció la naestra Lupita en febrero de 2020

La maestra Guadalupe, conocida como Lupita, tenía 32 años y trabajaba en una escuela primaria de Irapuato cuando desapareció el 29 de febrero de 2020.

Ese día visitaba a sus padres en Salvatierra y salió a realizar compras en el centro de la ciudad, pero nunca regresó.

De acuerdo con las investigaciones, Guadalupe y Ulises viajaban en una camioneta cuando cuatro hombres armados, a bordo de dos motocicletas, los interceptaron en el Barrio de San Juan.

Los agresores les cerraron el paso, los obligaron a bajar del vehículo y posteriormente los privaron de la libertad.

Desde entonces, sus familiares iniciaron labores de búsqueda con el apoyo de colectivos.

Finalmente, el 19 de febrero de 2021, las pruebas genéticas confirmaron la identidad de Guadalupe. Los dictámenes periciales determinaron que ella y Ulises murieron por heridas de arma de fuego.