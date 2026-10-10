Localizan sin vida a Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato

Caso Joan Francisco Díaz: Fiscalía de Guanajuato investiga su localización sin vida. (Fiscalía de Guanajuato)

La Fiscalía General de Guanajuato informó de la localización sin vida de Joan Francisco Díaz Rodríguez, de 21 años, estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG).

El joven universitario fue reportado como desaparecido el pasado 28 de septiembre de 2026, en Guanajuato capital.

En un comunicado emitido la noche de este viernes, la Fiscalía General informó que la localización sin vida del estudiante ocurrió el 4 de octubre en el río Pastita, a la altura de la colonia Pastita, en Guanajuato capital.

La institución informó que “su plena identidad fue comprobada mediante confronta genética de ADN, a partir de las muestras proporcionadas por su familia, lo que permitió confirmarlo científicamente”.

La Fiscalía General aseguró que mantiene en curso una investigación para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

“Los avances que puedan hacerse públicos se darán a conocer oportunamente a través de los canales institucionales con pleno respeto al debido proceso”, informó la institución.

¿Quién era Joan Francisco Díaz Rodríguez?

Joan Francisco Díaz Rodríguez estudiaba la Licenciatura en Administración de la Calidad y la Productividad en la Universidad de Guanajuato y era voluntario altruista en la limpieza del río del barrio Pastita.

“Joan fue un gran ser humano, sensible, alegre y lleno de carisma. Una persona cuya luz, esencia y alegría dejaron huella en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y compartir momentos con él”, expresó la comunidad universitaria al conocer la localización sin vida del estudiante de la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato.

Joan Francisco Díaz Rodríguez, de 21 años, desapareció desde el pasado 28 de septiembre de 2026.

El joven estudiante fue visto por última vez en la zona centro de la ciudad de Guanajuato capital.

Familiares de Joan Francisco reportaron de inmediato su desaparición, por lo que tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas como la Fiscalía General del Estado activaron las fichas de búsqueda del estudiante universitario.