‘El momento ha llegado’: Stella McCartney lanza su colección ‘más sostenible’ con botargas de animales

Con botargas de osos, perros, pájaros y otros animales, Stella McCartney presentó su nueva colección Fall 2021 (Otoño 2021), la cual es su “colección más sostenible hasta el momento”, de acuerdo con la diseñadora.

El 80 por ciento de los materiales usados para las piezas creadas son ecológicos, lo que convierte a esta colección en la más amable con animales y con la Madre Tierra hasta ahora, puntualizó la marca.

En el fashion film de presentación, la firma presenta un falso documental en el que podemos ver a humanos y animales (botargas) conviviendo en el mundo, mientras estos últimos caminan por calles británicas vistiendo las piezas de la colección.

Las piezas de la colección están acompañadas de la campaña “Our time has come” (“El momento ha llegado”), la cual muestra un escenario de fantasía “en el que las especies viven libremente y reclaman su lugar entre los humanos”, indica la marca de lujo.

Esta colección otoñan de McCartney está inspirada en el manifiesto que lanzó este año, llamado ‘De la A a la Z’, específicamente en el capítulo ‘J is for Joy’ (Joy es Alegría en inglés). ‘J is foy Joy’ es un recordatorio de que la moda es alegre, es escapismo y es positiva.

“Mi objetivo en el # G7UK y al firmar el #TerraCarta es ayudar a impulsar el cambio de políticas, crear incentivos para empresas de todos los tamaños y alentar a la próxima generación de creativos a liderar el camino hacia un futuro más consciente y libre de crueldad”, escribió McCartney en su cuenta de Instagram

El falso documental, captado por los fotógrados Mert & Marcus y narrado por el comediante David Walliams, cuenta cómo los animales, domésticos y salvajes, han aprendido a convivir en sociedad, y han logrado a progresar “con confianza y estilo” a la mayor equidad posible.

Las prendas de la colección de otoño tienen “una visión optimista, enérgica y colorida que eleva los arquetipos de ropa de rendimiento y los reenfoca con suavidad, sensualidad y fluidez”, declaró la marca.

Con este lanzamiento, McCartney también reiteró su apoyo a la Humane Society International y su petición para alcanzar una sociedad sin pieles animales.

La diseñadora recordó que cada año mueren más de 100 millones de animales por sus pieles, y que evitar el uso de estas ayuda a prevenir hasta 60 mil muertes animales. Como ejemplo, la creadora apuntó que “después de haber vendido más de 1 millón de nuestras icónicas bolsas veganas de Falabella, también hemos evitado la muerte de aproximadamente 400 mil vacas”.

Stella McCartney nunca ha usado cuero, plumas ni pieles de animales desde su fundación.