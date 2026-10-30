A los empresarios aglutinados en el CCE y a su vez en la Concamin, Concanaco, Canacintra, etc, públicamente los vemos muy calladitos, porque aseguran si abren la boca el gobierno les avienta al SAT y a toda su caballería pesada para acabarlos y mantenerlos calladitos. Ah, pero eso sí, a muchos de ellos, sobre todo a los más grandes, los vemos muy cómodos haciendo negocios con la ‘4T’. En cambio, las MIPYMES con mucha más dignidad están luchando sin voz por sobrevivir.

(Fotoarte de Oscar Castro)

Ah, pero en privado qué tal se quejan del rumbo del país. Desde la inseguridad, pasando por los baches, la corrupción, los narcopolíticos, hasta del pésimo servicio del AICM. Además, les encanta asegurar que no hay oposición y ¿dónde dejan a Lilly Téllez, Lorena de la Garza, Luisa Gutiérrez, Tania Larios o al propio Alito Moreno, por dar sólo algunos nombres? Que no hay por quién votar. Que en dónde están esos líderes que necesitan? ¿Que si no entiendo del México neoliberal de dónde venimos?

Pónganle piquete al café

Veníamos de un país con instituciones, con Estado de derecho, con división de poderes, con transparencia, Inai, organismos autónomos, con una democracia perfectible, pero que en dos ocasiones el INE declaró ganador a Morena. Sí, en los tiempos neoliberales había corrupción, problemas, etc, pero los castigamos en las urnas y los sacamos, ¿o no? Pero llegó la ‘4T’ y destruyó todos los cimientos de la democracia, de la rendición de cuentas, de la transparencia del IMSS, del ISSSTE, vamos, del sistema de salud; se alió con el crimen organizado, y como Nunca Antes, hoy México es un país de desaparecidos. Un narcogobierno, declaró Trump. Las cuatroteras Guadalupe Taddei y Mónica Soto acabaron con el INE y el Trife, de la mano del “cero votos”, Arturo Ávila y “Gutierritos”, Sergio Gutiérrez Luna, esposo de Dato Protegido, quienes también han penalizado la libertad de expresión, que “Nunca Antes” en nuestra historia moderna se había visto que se institucionalizara callar las voces disonantes.

Siguiendo con los “Nunca Antes”, podemos verlo en Veracruz, gobernado por la zacatecana Rocío Nahle.

Hoy no se puede circular por la carretera México-Tuxpan, esa por la que todos los días circulan las pipas con el combustible con la cuales según AMLO se acabaría el huachicol. Esa carretera, que, por cierto, concluyó EPN, se ha vuelto de las más inseguras del país ya no se puede circular porque asaltan y secuestran y no sólo en coche, sino también en el autobús, así como lo están leyendo. Los delincuentes se suben al autobús y desde ahí les hablan a los familiares de los pasajeros para pedirles rescate, y ¿qué creen que pasa? ¡Nada! Ellos, el crimen organizado, son quienes mandan. Nunca Antes había pasado que no se pudiera circular ni siquiera de día con tranquilidad.

Sigamos con los Nunca Antes en Veracruz con la gobernadora zacatecana, quien decidió centralizar en sus arcas el predial de los municipios ¿acaso querrá quedarse con tu tierra o inmueble si se te ocurre no pagar el predial?

En Veracruz Nunca Antes se había visto el terror que viven los ganaderos, si se les ocurre pensar en vender su ganado, deben pagar el derecho de piso.

Nunca Antes se había visto que los campesinos, sí, los que siembran de a poquito, también vivan la delincuencia y deban esperar a que el “jefe de plaza” les fije precio y les digan a quién sí y a quién no venderle la hoja y su maíz. ¿Quién los defiende? ¿Quién los ayuda? ¡Nadie!

Nunca Antes se había visto que la gobernadora cuestionara, reclamara y amenazará a un empresario por tomar la decisión de cerrar y liquidar su empresa, por ser un negocio que ya no era rentable, como lo que pasó con el caso del Sr. Othón Porrés con el ingenio San Pedro.

El colmo de Veracruz en el Nunca Antes es que Nunca Antes se había visto ni siquiera imaginado que, a capricho y convencía de Érick Domínguez, recién nombrado auditor del estado y gran amigo de la góber zacatecana, y de su esposa, la diputada local Miriam García Guzmán, impusieran al líder supremo totonaca. Es literal. Ellos designaron al líder de los pueblos originarios a conveniencia. Sí, Nunca Antes se había visto que por intereses personales se fueran en contra de la decisión de los abuelos que conforman el Consejo Totonaca, quienes en consenso y en unanimidad eligieron y nombraron a su líder y representante. Pero como al gobierno de la zacatecana Nahle no les pareció, al día siguiente nombraron, impusieron a un líder a conveniencia sin votos ni acuerdo de los abuelos totonacas.

Miriam García Guzmán (Especial)

Inhale y exhale, me cuentan que a la diputada Miriam la hicieron indígena para asegurar su curul en el Congreso del estado cuando ni del municipio es.

La pregunta hoy no es ¿de dónde venimos? sino, ¿seguiremos aceptando y normalizando lo que Nunca Antes se había visto?

Seamos serios y reflexionemos. Así que nos toca salir a votar en el 27, pues como dice Laura Garza #VotarEsDeChingones porque, como dice la Biblia, a los tibios ni el Diablo los quiere.

“De amores y narcoelecciones”

Y es que fue el amor... a la corrupción lo que provocó que Guadalupe Taddei renunciara a la presidencia del INE, cosa que no estará gustando nada a los vecinos americanos. ¿Corrupción en el órgano que coordinará la elección del 2027? “Muy ‘4T’” el sello.

¿Para cuándo sale Alfonso Durazo a dar la cara?

Alfonso Durazo (Especial)

Pero la preocupación no para ahí. Las acusaciones de nexos con crimen organizado a Ariadna Montiel, hechos primero por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y luego por medios nacionales, retratan que son añejos. Existirían expedientes y las autoridades lo sabrían. Narcopolíticos, narcopartido, narcopresidenta nacional... y ¿”narcoelecciones”? ¡Please, no!