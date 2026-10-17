¡Darán calaverita! Expo Garnacha de Halloween: ¿Cuándo y dónde es el evento con antojitos mexicanos?

Quienes asistan disfrazados a la Expo Garnacha de Halloween 2026 podrán recibir dulces gratis de los expositores participantes durante el fin de semana. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Entre el olor de los guisados, los tacos preparados al momento y la música de fondo, una feria gastronómica puede convertirse en una oportunidad para probar distintos platillos mexicanos y pasar un rato fuera de la rutina. Esa es la propuesta de la Expo Garnacha de Halloween, la cual este año celebra su quinto aniversario.

Con la ‘spooky season’ y el Día de Muertos cada vez más cerca, los organizadores también invitaron a los asistentes a desempolvar sus disfraces y sumarse al ambiente de la temporada. La celebración tendrá una dinámica para pedir calaverita: los restaurantes y expositores participantes regalarán dulces a quienes acudan caracterizados.

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, la Expo Garnacha puede ser una alternativa para salir a comer y disfrutar de un día fuera de lo habitual. Lo mejor es que entrada al evento será gratuita.

La Expo Garnacha se realiza este fin de semana en el Estado de México. (Foto: Cuartoscuro) (María Martínez)

Expo Garnacha 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el evento?

La Expo Garnacha de Halloween celebrará su quinto aniversario este sábado 17 y domingo 18 de octubre. Durante ambas fechas, el evento recibirá a los asistentes con puestos de comida, una oferta de antojitos mexicanos y música en vivo para acompañar la visita.

Sábado 17 de octubre de 2026: a partir de las 10:00 horas.

a partir de las 10:00 horas. Domingo 18 de octubre de 2026: a partir de las 10:00 horas.

Aunque el acceso no tendrá costo, es recomendable llevar dinero para consumir dentro del festival. Los alimentos, las bebidas y los productos que ofrezcan los expositores se venderán por separado, por lo que cada persona podrá decidir cuánto gastar durante su visita.

¿Dónde es la Expo Garnacha de Halloween 2026?

La Expo Garnacha de Halloween 2026 se realizará en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Este espacio se encuentra cerca de los límites con la Ciudad de México, por lo que puede ser una opción para quienes viven en la capital y buscan una actividad gastronómica para el fin de semana.

La dirección del recinto es Blvd. Manuel Ávila Camacho Manzana 020, Boulevares, 53150 Naucalpan de Juárez, Méx.

¿Qué antojitos mexicanos se venderán en Expo Garnacha 2026?

Uno de los atractivos de la Expo Garnacha será la variedad de alimentos que se podrán encontrar en los puestos participantes. La oferta anunciada incluye desde platillos tradicionales hasta antojitos preparados al momento, con alternativas para quienes prefieren los tacos, las garnachas o las comidas de cuchara.

Entre los alimentos que estarán disponibles se encuentran:

Pozole.

Carnitas.

Birria.

Pancita.

Flautas.

Machetes.

Enchiladas.

Tacos.

Gorditas.

Pambazos.

Huaraches.

Sopes.

Gringas.

Burritos.

Alambres y cortes.

La lista de participantes incluye propuestas con especialidades particulares. Antojitos La Abejita, por ejemplo, ofrecerá tacos de cecina, bistec y suadero, además de huaraches, pambazos y gorditas.

Los organizadores del evento invitaron a los asistentes a acudir disfrazados. (Foto: Cuartoscuro) (Max Núñez)

Por su parte, D’Angel’s llevará quesadillas gigantes de 45 centímetros, además de sopes, gringas, burritos y tacos campechanos.

También participará Tacos La Chula, restaurante donde ha comido Ed Sheeran, con tacos al pastor preparados al momento, alambres y cortes.

Pero si quieres salir de lo clásico, entonces puedes optar por la variedad de alimentos que ofrece Chilo’s Food Truck, quienes llevarán banderillas coreanas y bubble tea.

Música en vivo y calaverita: ¿Qué actividades habrá en la Expo Garnacha 2026?

La comida no será la única protagonista de la Expo Garnacha de Halloween. Durante el sábado y el domingo también habrá música de rock en vivo, que acompañará el ambiente de la feria mientras los asistentes recorren los puestos gastronómicos.

Por el momento, los organizadores no han anunciado los nombres de las bandas que se presentarán. Sin embargo, la música forma parte de las actividades previstas para esta edición.

La temática de Halloween también tendrá un espacio importante. Los organizadores invitaron a las personas a acudir disfrazadas y adelantaron que los restaurantes y expositores participantes regalarán dulces a quienes se sumen a la dinámica. Así, además de probar los antojitos, los asistentes podrán pedir calaverita.

La experiencia tampoco estará limitada a la gastronomía. En el lugar habrá un bazar con productos de distintos expositores, entre ellos artesanías, ropa, accesorios, joyería, perfumes y artículos para mascotas que los visitantes podrán conocer y comprar durante su estancia.