Nayarit registra reducción de 71.8% en homicidios dolosos

Nayarit se ubicó en el segundo lugar nacional en la reducción del promedio diario de homicidios dolosos, al registrar una disminución de 71.8 por ciento entre enero y octubre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos resultados reflejan los avances en materia de seguridad derivados de la colaboración entre las instituciones federales y estatales.

Las cifras fueron dadas a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se presentó un balance de los indicadores de seguridad en el país.

Ante estos resultados, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reconoció el trabajo de las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad de la población y destacó la importancia de mantener una estrategia conjunta para fortalecer la prevención del delito.

El mandatario estatal señaló que la coordinación institucional ha permitido reforzar la presencia de las autoridades en distintas regiones de Nayarit, así como impulsar acciones orientadas a recuperar la tranquilidad de las comunidades.

No obstante, subrayó que la disminución de los índices delictivos no representa el fin de los esfuerzos en materia de seguridad, sino un incentivo para mantener y fortalecer las estrategias implementadas.

En este sentido, el Gobierno de Nayarit reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para consolidar los avances alcanzados, atender las necesidades de la población y garantizar condiciones de mayor seguridad para las familias de la entidad.