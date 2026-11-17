No hay duda de que estamos frente a retos que no teníamos previstos con los avances tecnológicos.

Hoy uno de los fenómenos con mayores repercusiones es el uso de celulares y dispositivos móviles, cuyo alcance dio pie a que niñas, niños y adolescentes comenzaran a emplearlos con pocas reglas.

La situación es que se está demostrando que el uso prematuro o inadecuado de estos aparatos, lejos de beneficiar a esta población, perjudica su desarrollo e incluso facilita que sea víctima de algún delito.

La preocupación surgió a nivel mundial y el gobierno de México también ha decidido actuar con instrumentos que ayuden a mitigar los efectos negativos en este sector.

Por ello, hace unas semanas entró en vigor un acuerdo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió para restringir el uso de los celulares en los horarios escolares, como una forma de protección y salvaguarda de los estudiantes.

Si bien la medida tiene su lado positivo, el acuerdo se queda corto.

Para empezar, organismos como México Evalúa prevén que su implementación no será tan inmediata por la forma en que está organizada, ya que hay ciertas condiciones según el nivel educativo que se está refiriendo.

En el caso del nivel básico, se permitirá el uso de los dispositivos siempre y cuando obedezcan a un objetivo escolar.

Si no hay razón de ser, el celular debe quedarse en casa. Pero para el nivel medio superior se habla de que los celulares podrán resguardarse en un sitio donde el plantel lo permita.

Estas primeras líneas organizativas propician confusiones y poca contundencia en las medidas que se quieren instaurar.

Entre los asuntos que faltarían está una protección integral y, sobre todo, una enseñanza en el uso apropiado de los dispositivos, pero no sólo dirigido a niñas, niños y adolescentes, sino a toda la comunidad.

México Evalúa habla de una alfabetización digital, entendida como “reglas de uso y de materiales pedagógicos que desarrollen habilidades digitales desde edades tempranas y en el personal docente […] debe incluir de manera explícita a madres y padres, con materiales y canales”.

Sin este componente, la restricción quizá será acatada, pero sin el sustento para convertirse en un cuidado real.

A dos semanas de entrar en vigor el Acuerdo educativo, el camino apenas empieza y habrá que estar atentos a su primera evaluación, que está prevista en seis meses.

En ella se reflejará cómo se adaptó la comunidad escolar y los puntos de mejora.

En Early Institute coincidimos en que una medida de restricción no es suficiente sin una educación digital, en la que esté involucrada toda la sociedad.

Reconocemos los esfuerzos en los que distintos órdenes del gobierno buscan atender este tipo de problemática, pero de igual manera hay que señalar que esta línea tecnológica es una de las tantas que se necesita vigilar para procurar la seguridad integral de los más vulnerables.

Vayamos más allá de la limitación de celulares y abordemos con mayor profundidad las amenazas a las que están expuestos niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.