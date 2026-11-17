Cinco lecciones de las elecciones intermedias de 2026.

1) El resultado electoral ha demostrado el repudio nacional a Donald Trump y a sus políticas.

La recuperación demócrata de ambas cámaras del Congreso, con victorias incluso en estados tradicionalmente republicanos, expresa el malestar de amplios sectores del electorado con el costo de la vida, la inflación, la errática política exterior, las claras señales de corrupción y la concentración de poder.

El mensaje es claro: hay que corregir el rumbo político del país.

2) El nuevo Congreso en 2027 será el más diverso de la historia estadounidense. Nunca antes tantas mujeres, latinos, miembros de la comunidad LGBT y representantes de minorías raciales y étnicas habían ocupado tantos escaños en el Capitolio.

No significa que todos los sectores de la sociedad estén proporcionalmente representados, pero sí que la composición del poder legislativo se aproxima a la pluralidad de la sociedad estadounidense.

El fenómeno demuestra que la diversidad demográfica del país tiene una creciente traducción política e institucional.

3. Las elecciones también mostraron la amplitud del panorama de los aspirantes demócratas a la presidencia.

La victoria de nuevos senadores, la reelección de figuras nacionales y los triunfos en estados competitivos ofrecen al partido nuevos liderazgos, plataformas políticas y experiencia ejecutiva.

El desafío será convertir esa diversidad de figuras en una alternativa presidencial capaz de competir por la Casa Blanca en 2028.

4. La recuperación de ambas cámaras representa una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Sus prioridades deberían ser:

Responder a las preocupaciones económicas de la gente, como el costo de la vida, la vivienda, la salud, los salarios y la seguridad económica de las familias.

Restablecer los contrapesos institucionales supervisando al Ejecutivo, investigando posibles abusos de poder y defendiendo la independencia de las instituciones.

Modificar las políticas de Trump en materia migratoria, comercial, política exterior y de seguridad nacional.

Recuperar la confianza ciudadana combatiendo la corrupción, fortaleciendo la transparencia y demostrando que el Congreso puede producir resultados concretos.

La dificultad será hacerlo frente a un presidente herido que conserva el poder de veto, y sin disponer de los votos suficientes para superar ese veto.

La mayoría demócrata tendrá que combinar firmeza en la fiscalización con capacidad de negociación legislativa.

5) En política exterior, el nuevo Congreso debe resarcir los desvaríos de Trump con Europa y la OTAN; defender la soberanía de Ucrania y contener a Rusia; recuperar la dignidad en su política hacia Oriente Medio: abandonar la concepción de América Latina como esfera de influencia sometida a los intereses de Washington, respetando su soberanía, y reforzando la colaboración con México, Canadá, Brasil, Colombia y otros países democráticos de la región.

Si bien el nuevo Congreso no podrá sustituir por sí solo la estrategia internacional de Trump, sí podrá controlar las asignaciones presupuestarias, convocar audiencias e investigaciones, condicionar la asistencia militar y económica, aprobar nuevas leyes y sanciones, confirmar o rechazar nombramientos diplomáticos y construir mayorías bipartidistas para limitar determinadas decisiones presidenciales.

El nuevo Congreso no debe limitarse a ser un instrumento de oposición a Trump.

Debe demostrar que existe otra concepción del liderazgo estadounidense: menos unilateralista, menos dependiente de la fuerza militar y más comprometida con el sistema democrático, las instituciones, las alianzas y las reglas que hicieron posible el orden internacional de la posguerra.

Estados Unidos debe recuperar no solo su influencia internacional, sino también la autoridad moral y la credibilidad democrática que en su día sustentó su liderazgo.