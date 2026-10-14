Encuentran fosa clandestina en Atotonilco de Tula, Hidalgo; recuperan 5 cuerpos

Personal de la Procuraduría realizó las diligencias correspondientes para recuperar los cinco cuerpos en una fosa clandestina de Hidalgo.

Autoridades estatales dieron a conocer que cinco cuerpos humanos fueron recuperados de una fosa clandestina en la localidad de Texas, en el municipio de Atotonilco de Tula, cerca de los límites con el Estado de México, durante un operativo encabezado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBEH), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

De acuerdo con los reportes, el hallazgo fue resultado de las labores de búsqueda que mantiene la comisión en distintos puntos de la entidad.

Tras ubicar el sitio, personal de la Procuraduría realizó las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar y la recuperación de los cinco cuerpos.

Las autoridades estatales señalaron que los trabajos continuarán para lograr la identificación plena de las personas localizadas, mediante los procedimientos periciales y ministeriales correspondientes.

El Gobierno de Hidalgo manifestó que dará seguimiento al caso dentro de sus atribuciones, con el objetivo de garantizar un trato digno a las víctimas y avanzar en la restitución de los cuerpos a sus familiares.

Asimismo, expresó su solidaridad con las personas que buscan a familiares desaparecidos y aseguró que la atención a las familias se mantendrá como una prioridad durante el desarrollo de las investigaciones.

La Comisión de Búsqueda y la PGJEH indicaron que mantienen coordinación institucional y comunicación con familiares, colectivos y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas, a fin de informar sobre los avances conforme lo permitan las investigaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las cinco personas ni las circunstancias en las que fueron privadas de la vida, por lo que se espera que las autoridades proporcionen información conforme avancen las diligencias.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en México hay 17 mil 487 niñas, niños y adolescentes desaparecidos.