Hallan siete personas sin vida con el mismo patrón de violencia en Tlalnepantla y Yecapixtla, Morelos

Una jornada violenta sacudió este jueves a la región oriente del estado de Morelos con el hallazgo de siete personas sin vida en distintos puntos carreteros. Los crímenes comparten un patrón idéntico: las víctimas fueron abandonadas durante la mañana, con huellas de tortura y con las extremidades atadas, evidenciando una creciente crisis de seguridad que azota a los municipios de esta zona.

El primer reporte se registró por la mañana en el municipio de Tlalnepantla, a un costado de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec. Un elemento de la Policía del Estado en su día libre recibió una llamada anónima al 911 que alertaba sobre personas maniatadas a la orilla de la vía. Al acudir al sitio, una unidad de emergencia confirmó la presencia de tres hombres y dos mujeres sin vida, atados de pies y manos.

Debido a la escasa cobertura de telefonía celular en el área, las autoridades enfrentaron dificultades iniciales para recabar indicios y esclarecer la identidad de las víctimas. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Zona Oriente acudieron al lugar para el levantamiento de los cuerpos.

Hallan dos hombres muertos en Yecapixtla

Horas antes, alrededor de las 06:06 horas, se reportó un segundo evento en el municipio vecino de Yecapixtla. Dos hombres fueron localizados muertos a un costado de la carretera Yecapixtla-Viveros, a la altura de la colonia Los Amates. Al igual que en el caso anterior, las víctimas presentaban aparentes signos de violencia, se encontraban atadas y junto a ellas se halló una cartulina con un mensaje intimidatorio de contenido reservado.

La similitud en el modus operandi —víctimas maniatadas, abandonadas en tramos carreteros despoblados de la zona oriente durante las primeras horas del día y acompañadas en uno de los casos por mensajes de la delincuencia organizada— apunta a una misma línea de violencia sistemática que mantiene en alerta a la población local.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han informado públicamente la identidad de los siete fallecidos ni las circunstancias precisas que derivaron en estos múltiples homicidios, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta jornada violenta en el territorio morelense.