F1 EN VIVO Qualy del GP de Singapur 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación de ‘Checo’ HOY?

Sergio ‘Checo’ Pérez afronta la clasificación del GP de Singapur 2026 con Cadillac, en busca de una mejor posición de salida para la carrera del domingo en Marina Bay. (Foto: Imagen generada con Chat GPT/ Xinhua/ Cadillac F1 Team)

En Marina Bay, donde los muros acompañan a los pilotos durante buena parte del recorrido, encontrar el límite sin cometer errores es parte del desafío. Este sábado, la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 pondrá a prueba la precisión de los 22 competidores y definirá desde qué posición afrontarán la carrera principal.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, la sesión tiene un ingrediente adicional: necesita encontrar mejores sensaciones con el Cadillac después de una clasificación sprint complicada. El mexicano perdió el control de su monoplaza en la curva 4, golpeó el muro y dañó el alerón delantero. La reparación condicionó su sesión y terminó relegándolo al vigésimo puesto para la carrera corta.

El tapatío reconoció que el incidente comprometió sus posibilidades, aunque también explicó que logró completar una vuelta después de regresar a los pits. “No estamos demasiado lejos de donde debiéramos, así que nos centraremos en entender mejor el coche”, señaló.

Ahora, el reto es diferente: preparar una vuelta competitiva que le permita mejorar su posición de salida para el Gran Premio. En una pista como Marina Bay, una clasificación limpia puede ser especialmente valiosa para Cadillac, que continúa trabajando en el desarrollo de su monoplaza durante su primera temporada en la categoría.

Checo Pérez regresa al circuito de Marina Bay, donde consiguió una de sus seis victorias en la Fórmula 1, en 2022. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Qualy del GP de Singapur 2026: ¿A qué hora es la clasificación?

La clasificación del Gran Premio de Singapur se celebra este sábado 10 de octubre. Los aficionados mexicanos tendrán que madrugar para seguir una sesión en la que cada sector del circuito puede marcar diferencias entre los pilotos.

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Hora: 07:00 horas, tiempo del centro de México.

07:00 horas, tiempo del centro de México. Circuito: Marina Bay, Singapur.

Los equipos deberán aprovechar cada intento para encontrar el equilibrio entre velocidad y control, especialmente en los sectores donde las curvas enlazadas dificultan corregir una trayectoria.

¿Dónde ver la F1 EN VIVO? Transmisión de la qualy del GP de Singapur 2026

La clasificación del GP de Singapur 2026 se podrá seguir en México mediante las opciones de televisión de paga y streaming disponibles para la temporada. Estas son las siguientes:

F1 TV

Izzi

Sky

Además, en El Financiero Deportes encontrarás las actualizaciones de la clasificación, los resultados de los pilotos y la posición que consiga Sergio ‘Checo’ Pérez.

Andrea Kimi Antonelli llega a Singapur como el líder del campeonato. (Foto: AP Foto/Bernat Armangue).

¿Cómo es el Circuito Urbano Marina Bay?

Marina Bay exige una combinación de precisión, concentración y resistencia física. El trazado de Singapur se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en 2008 y es conocido por albergar una carrera nocturna en las calles de la ciudad.

El circuito mide 4.927 kilómetros y tiene 19 curvas, siete de ellas a la derecha. Para completar el Gran Premio del domingo, los pilotos deberán recorrer 62 vueltas, hasta alcanzar una distancia total de 305.337 kilómetros.

La configuración urbana condiciona la manera en que los equipos preparan sus monoplazas. Las curvas lentas requieren buena tracción al acelerar, mientras que las secuencias de giros obligan a cambiar de dirección con precisión. La puesta a punto debe permitir que el auto responda bien en estos sectores sin sacrificar demasiado tiempo en las zonas más rápidas.

Otro factor determinante es la proximidad de los muros. Los pilotos necesitan calcular con cuidado los puntos de frenada y la entrada a cada curva, pues un error puede terminar en un contacto que dañe el coche y comprometa la sesión.

La humedad y el calor también elevan la exigencia física. Mantener la concentración durante una vuelta rápida requiere precisión en las frenadas, control de la dirección y una buena gestión de los neumáticos. Para los ingenieros, conseguir que el monoplaza responda de manera consistente resulta fundamental para que el piloto pueda repetir sus mejores tiempos.

GP de Singapur 2026: ¿Cuándo y a qué hora ver desde México EN VIVO?

Los pilotos volverán a Marina Bay el domingo para disputar el Gran Premio de Singapur. La carrera está programada para completar 62 vueltas, en una prueba donde la precisión al volante y las decisiones estratégicas pueden tener un papel determinante.

Fecha: domingo 11 de octubre de 2026.

domingo 11 de octubre de 2026. Hora: 06:00 horas, tiempo del centro de México.

06:00 horas, tiempo del centro de México. Circuito: Marina Bay, Singapur.

Marina Bay, Singapur. Dónde ver: F1 TV, Izzi y Sky, según la disponibilidad de cada servicio.

Para ‘Checo’ Pérez, la carrera será una nueva oportunidad de buscar un resultado con Cadillac. La posición que obtenga en la clasificación condicionará su punto de partida, por lo que la sesión del sábado será clave para conocer las posibilidades del mexicano en el trazado.

La atención también estará puesta en la pelea por el campeonato. Andrea Kimi Antonelli llega como líder con 320 puntos, una ventaja de 84 unidades sobre George Russell, su compañero en Mercedes, que suma 236. Lewis Hamilton ocupa el tercer lugar con 214 puntos.

Con el Gran Premio todavía por disputarse, Antonelli puede ampliar su ventaja y acercarse a la conquista del Mundial. El italiano, de 20 años, mantiene la posibilidad de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.