América vs. Monterrey HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido por la Jornada 11 de Liga MX?

Tras caer en un Clásico Nacional amistoso, las Águilas del América vuelven a casa con una celebración especial y un partido de alto calibre ante los Rayados de Monterrey.

Los azulcremas quieren aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura 2026, mientras que el equipo del Cerro de la Silla quiere arruinar la fiesta especial por los 110 años de historia del club y pelear puestos de Liguilla.

Horario y canal de transmisión para ver América vs. Monterrey en vivo

El partido entre América y Monterrey corresponde a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputa en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, donde las Águilas buscan aprovechar el apoyo de su afición para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por TUDN en TV abierta, de paga y streaming, además de las plataformas de Miguel Layún mediante Layvtime.

El partido podría marcar el regreso a la titulariad de Luis Ángel Malagón en un partido oficial después de siete meses fuera de las canchas por una lesión en el tendón de Aquiles.

Partido: América vs. Monterrey

América vs. Monterrey Instancia: Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha: sábado 10 de octubre de 2026

sábado 10 de octubre de 2026 Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

21:10 horas, tiempo del centro de México Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: TUDN (Canal 5, TV de paga, ViX), Layvtime (YouTube, Twitch, Facebook y TiKtok)

¿Cómo llega el América al partido contra Monterrey?

El equipo dirigido por Guillermo Almada suma 20 puntos, cifra con la que se mantiene empatado con Toluca en la parte alta de la clasificación. Las Águilas tienen pendiente su partido de la Jornada 7 frente a Xolos de Tijuana, por lo que todavía cuentan con la posibilidad de sumar más unidades.

En casa, el América registra tres victorias y un empate en el Apertura 2026. En esos triunfos dejó sin goles a sus rivales, mientras que igualó 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional.

El club también celebra su 110 aniversario, un ingrediente especial para un encuentro en el que buscará responder ante uno de sus rivales frecuentes de los últimos años. En la previa, Miguel Borja contestó a comentarios de Almeyda: “Mejor que hable así. Si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana, nos vemos en el estadio y vemos qué va a pasar”.

¿Cómo llega Monterrey para enfrentar al América?

Rayados ocupa el décimo lugar de la tabla con 13 puntos y necesita sumar para acercarse a la zona de Liguilla. El equipo de Matías Almeyda ha tenido dificultades para conseguir regularidad y, como visitante, registra una victoria en cuatro partidos del torneo: el 2-0 frente al Atlas en la Jornada 3.

Monterrey también busca cortar una racha de cinco visitas con derrota en la Ciudad de México. Sin embargo, el equipo recupera elementos para este compromiso y espera presentar una alineación más cercana a la habitual.

Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Víctor Guzmán aparecen entre los jugadores que apuntan a regresar al once inicial. En contraste, Stefan Medina y Uros Durdevic quedaron descartados por lesiones, de acuerdo con la información disponible sobre el plantel.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de América y Monterrey?

Guillermo Almada podría darle la titularidad a Luis Ángel Malagón, quien volvió a la actividad con la categoría Sub 21 y participó en amistosos durante la pausa por la Fecha FIFA. La alineación probable del América incluye a varios de sus principales atacantes: