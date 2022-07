‘Ya no soporto más’: Scarlett Camberos y otras futbolistas denuncian acoso en redes sociales

El acoso hacia las mujeres es uno de los problemas sociales en México de los que Scarlett Camberos y otras futbolistas de la Liga MX Femenil no están exentas, lamentablemente.

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil, denunció en redes sociales a un hombre que ha creado perfiles falsos suyos en Instagram y Twitter con su foto y nombre.

Pero eso no es la peor, pues la mediocampista mexicana comentó que este sujeto la ha acosado en redes sociales, publica en su perfil personal que tienen una relación con ella e incluso ya se lo encontró de camino a su casa.

“Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN”, publicó la jugadora.

Otra cuenta falsa en Facebook pic.twitter.com/IyQOe33sqL — Scarlett Camberos (@scarcamberos) July 25, 2022

Hombre acosó también a otras jugadoras del América

Al publicar Scarlett Camberos su acusación contra el hombre que la ha hostigado, otras jugadoras de la Liga MX Femenil compartieron que también fueron acosadas por la misma persona.

Su compañera de equipo Selene Valera comentó que el mismo individuo las molestó a ella y a Jana Gutiérrez en 2018. Ambas jugadoras denunciaron al hombre con apoyo del Club América.

Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlet y se lo tope en la calle https://t.co/1VhTHtFIif — Selene Valera (@SeleneValera) July 26, 2022

“Es el mismo [hombre] que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlett y se lo tope en la calle”, respondió Valera en Twitter.

Jugadoras de la Liga MX Femenil, víctimas de acoso

Lamentablemente, los casos de acoso hacia las jugadoras del América Femenil no son los únicos en la Liga MX.

Nailea Vidrio, ahora jugadora del Cruz Azul, acusó en marzo de este año que ella y su compañera Selena Castillo fueron molestadas por aficionados del León, quienes luego las amenazaron de muerte por hacer pública su denuncia.

Anteriormente, Greta Espinoza, jugadora de Tigres, tuvo una situación similar en la que recibió acoso y amenazas. Norma Palafox, delantera de Chivas y Pachuca, también reprochó el acoso verbal del que es víctima en redes y en estadios casa vez que juega.

Blanca Félix, portera de Chivas, también acusó insultos en redes sociales por su aspecto físico.