Objetivos de Liga MX femenil están muy lejos de obtenerse: Mariana Gutiérrez

A cinco años de la creación de la primera división femenina de futbol en México, la directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, considera que aún falta tiempo para alcanzar las metas planteadas.

“Los objetivos que se plantearon desde un inicio para la construcción de esta liga están muy lejos de obtenerse”, comentó durante el Foro de El Financiero, MeetPoint. Fútbol profesional: ellas llegaron para quedarse.

Sin embargo, argumenta que la situación se resolverá con el tiempo, pues cada día se va consiguiendo una parte de dichos objetivos.

Para la directora, la breve trayectoria de esta liga fundada a finales del 2016, presenta algunos retos como lo es el desarrollo deportivo de las jugadoras.

“Hay muchas formulas que funcionan y que adaptamos y tropicalizamos en nuestro deporte pero la desventaja es que el desarrollo deportivo tiene que ser congruente y tiene que tener sus tiempos”, dijo en referencia a los cuestionamientos sobre los avances de la liga.

“Estamos trabajando con personas, seres humanos y sabes que no te puedes saltar ciertos procesos porque vienen las lesiones, las frustraciones, una serie de emociones que si no se cuentas con una red de soporte con personas, aprendizaje y habilidades, no tienes las herramientas suficientes para poder seguirte desarrollando”, explicó.

Para que este proceso pueda estar completo es necesario el crecimiento del valor de la liga, es decir, generar mayores ingresos a través del marketing para que las mujeres puedan ejercer el futbol de manera profesional, agregó Gutiérrez.

Dichos objetivos son parte de la estrategia a largo plazo planteada por el presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola.

Mientras eso sucede, la liga se ha planteado, como objetivos a corto y mediano plazo, trabajar con las nuevas generaciones 24 horas al día, no solamente en la cancha.

“Hay muchos temas que se pueden reforzar que hemos platicado con el comité femenil, con la Federación Mexicana de Futbol, porque hay muchas aristas, este deporte no solo es futbol”, apuntó Gutiérrez.

Además de las faltas, también reconoció algunos avances como el espacio que se ha otorgado a este deporte en las plataformas digitales.

“Eso es lo que tiene que venir, tener accesibilidad, un retorno de inversión y un desarrollo deportivo congruente para que jugadoras puedan alcanzar su máximo potencial”, aseguró.