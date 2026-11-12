Querétaro se convierte en el mercado de data centers de mayor crecimiento en Latinoamérica

En consecuencia, la demanda supera la oferta en los principales mercados en la región, generando un pipeline significativo de nuevos desarrollos. (Foto: Verizon Innovation Center, San Francisco, California, Gensler)

Producto de la demanda creada por la expansión de la economía digital y el acelerado avance de la inteligencia artificial (IA), México consolida su posición como hub en Norteamérica.

Es un fenómeno que se basa en la creciente demanda de infraestructura tecnológica a escala global al apuntalar el inventario de data centers, considerado uno de los segmentos inmobiliarios de mayor crecimiento y relevancia estratégica.

De acuerdo con la firma CBRE, esta inercia se refleja también en la forma en que Latinoamérica emerge como destino cada vez más relevante para la infraestructura de IA.

En este sentido, Querétaro se consolida como el mercado de centros de datos de más rápido crecimiento en la región Latinoamérica.

“En la primera parte de 2026, el inventario aumentó 450.2% interanual, al alcanzar 298.2 MW, impulsado por un número reducido de implementaciones de gran escala asociadas con hyperscalers e inteligencia artificial, que ha transformado rápidamente la capacidad instalada del mercado”, detalla la empresa.

Actualmente, la oferta disponible aumentó a 31.5 MW, mientras que la tasa de vacancia general se ubicó en 10.6%, lo que refleja un nivel significativo de pre arrendamiento.

En consecuencia, el mercado se beneficia de su ubicación entre los principales hubs industriales del país y por su proximidad a rutas clave de fibra óptica que conectan con Norteamérica.

Este año, la región registró el mayor crecimiento del inventario de data centers a nivel global, con un incremento de 41.3 por ciento delante de América del Norte con un 22%.

Tal dinámica es resultado del impulso de los hyperscalers, el desarrollo de aplicaciones y cargas de trabajo vinculadas con la IA, así como una mayor adopción tecnológica en las empresas.

En consecuencia, la demanda supera la oferta en los principales mercados en la región, generando un pipeline significativo de nuevos desarrollos.

El desafío en la próxima etapa de expansión estaría cada vez más condicionado a la disponibilidad de powered land, que CBRE especifica como terrenos preparados para soportar proyectos de gran escala con acceso suficiente y confiable a energía.

Por lo anterior, “la energía es uno de los factores más críticos para determinar dónde y a qué velocidad puede crecer el sector. La disponibilidad de energía confiable y escalable, los costos, el acceso a fuentes renovables y la capacidad de transmisión están ganando peso en las decisiones de inversión”.

Lo anterior, impulsa la evaluación de mercados secundarios capaces de ofrecer ventajas frente a hubs más consolidados.

En consecuencia, mercados emergentes como Querétaro, cuyo inventario creció 450.2%, mientras Sao Paulo en Brasil es el principal mercado de centros de datos en la región, al concentrar 40% de la capacidad actual en construcción.

Otros factores que son considerados nueva fuente de demanda son las NeoClouds, compañías especializadas en infraestructura cloud, orientada a cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Su entrada a escena complementa el crecimiento de los hyperscalers y operadores tradicionales de colocation. Juntos incrementaron las necesidades de infraestructura para entrenamiento e inferencia de modelos de IA y contribuyen a pipelines de desarrollo cada vez más ambiciosos.

Sin embargo, CBRE considera que la energía y conectividad ya no son los únicos criterios. “La seguridad jurídica y la estabilidad geopolítica están adquiriendo mayor relevancia en las decisiones de inversión. La previsibilidad regulatoria, la seguridad contractual, los procesos de permisos y el apoyo de largo plazo al desarrollo de infraestructura digital serán factores importantes para definir qué mercados capturarán la próxima ola de inversión”, concluye.