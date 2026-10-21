FBI tiene documentos sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada, pero ‘están exentos de divulgación’

FBI y la captura de ‘El Mayo’: reconoce documentos, pero mantiene la información reservada. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) reservó los documentos en su poder sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La agencia estadounidense justificó la no divulgación de los documentos sobre las acciones previas y posteriores a la detención de los dos capos mexicanos, al considerar que ello significaría una invasión de la privacidad personal.

“Si bien se reconoce la existencia de registros del FBI, estos están exentos de divulgación, ya que el procesamiento de estos registros de terceros constituiría una invasión no justificada de la privacidad personal”, respondió el FBI al periodista Joseph Hefferon.

A través de una solicitud de transparencia, bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés), el FBI negó “categóricamente” la divulgación de la información bajo las exenciones previstas en la misma ley.

Respecto a la detención de ‘El Chapo’, el 8 de enero de 2016, la versión oficial reveló que fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes encabezaron el operativo. No se conoce la participación directa de agentes de agencias extranjeras.

FBI reconoce operación para la detención de ‘El Mayo’

En contraste, en julio de 2026, casi dos años después del presunto secuestro y entrega de ‘El Mayo’ Zambada, el FBI presumió la detención del capo como si se tratara de una operación ejecutada por ellos. Sin embargo, hasta el momento existen lagunas sobre cómo ocurrieron los hechos.

Un reportaje periodístico de Luis Chaparro reveló que el FBI exhibió la avioneta donde fue trasladado ‘El Mayo’ Zambada como parte de la operación Air Kings.

Supuestamente, Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, colaboró con el FBI para entregar a ‘El Mayo’ a las autoridades estadounidenses.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que en agosto de 2024 habría solicitado acceso a la aeronave para realizar algunas diligencias, pero se les negó realizar inspecciones.

En este sentido, las autoridades mexicanas señalaron que la agencia estadounidense les habría compartido datos falsos o imprecisos sobre la identificación del avión.

El reproche de la FGR es que alguien mintió, pues Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, negó públicamente que agencias extranjeras participaran en la operación. Además, esto sería una violación al principio básico de la buena fe entre países, un acuerdo implícito en el que los gobiernos no se mienten entre sí.

Las preguntas que faltan por esclarecer son cuál fue el beneficio que habrían recibido Los Chapitos de autoridades de EU; si agentes estuvieron en el lugar donde se reunió ‘El Mayo’ con Joaquín Guzmán López y, en su caso, revelar desde cuándo se mantenía comunicación entre presuntos criminales.