Así presumió el FBI y Seguridad Nacional de EU detención de ‘El Mayo’: ‘Fue trabajo de nuestros agentes’

Mayorkas atribuyó la captura de ‘El Mayo’ al trabajo de agentes de EU; resurgen sus declaraciones. (Crédito: HSI/Shutterstock)

El gobierno de Estados Unidos dio señales sobre la participación directa de agentes federales en la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024.

Tras la comparecencia del narcotraficante mexicano ante la justicia estadounidense, Alejandro N. Mayorkas, entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró ante los medios que la desarticulación del Cártel de Sinaloa ocurrió “gracias a la dedicación de los valientes agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y sus socios”.

Administración Biden atribuyó la detención de ‘El Mayo’ a agentes estadounidenses

Recientemente, el periodista Luis Chaparro reveló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ejecutó una operación, presuntamente bajo acuerdos con integrantes del crimen organizado, para secuestrar y detener en territorio estadounidense a ‘El Mayo’ Zambada.

Durante una rueda de prensa del 13 de septiembre, Christopher Wray, exdirector del FBI, afirmó que la comparecencia de ‘El Mayo’ representó un “contundente recordatorio del compromiso” de la corporación “para buscar justicia”.

“El FBI no cejará en su empeño de perseguir a quienes participan y facilitan las sofisticadas operaciones del cártel, que causan un daño inmenso a los estadounidenses y envenenan a las comunidades de todo el país”, dijo ante los medios.

Por su parte, Steven G. James, entonces superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, sostuvo que la comparecencia de ‘El Mayo’ Zambada fue “el resultado del incansable trabajo de las fuerzas del orden en todos los niveles para frenar el tráfico de drogas ilegales”.

¿Cuál es la molestia del gobierno de Sheinbaum?

La inconformidad de las autoridades mexicanas radica en que Estados Unidos no informó sobre esta operación. Además, al tratarse de una presunta traición entre integrantes de la organización criminal, el hecho desencadenó una división cuyos efectos aún permanecen por la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno mexicano busque proteger a ‘El Mayo’ Zambada. Afirmó que el objetivo es esclarecer una presunta violación a la Constitución y a los acuerdos internacionales.

Pese a las constantes solicitudes de información del gobierno mexicano, las agencias de Estados Unidos no respondieron a esas peticiones, confirmó Ernestina Godoy, fiscal general de la República.

Casi dos años después, una revelación periodística volvió a colocar en el centro de la discusión lo ocurrido el día del presunto secuestro de ‘El Mayo’. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no registran avances en las investigaciones, incluidas las relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén y la desaparición de un agente estatal que fungía como escolta de ‘El Mayo’.