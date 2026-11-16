La Selección Mexicana busca vencer a Jamaica para avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League.

La Selección Mexicana recibe a Jamaica obligada a parar su racha de tres derrotas consecutivas para poder clasificarse a la semifinal de la Concacaf Nations League 2026-2027.

Después de ser derrotada en un par de amistosos en octubre, 3-0 por Estados Unidos y 2-0 por Chile, el ‘Tri’ del seleccionador Rafael Márquez cayó el pasado sábado 3-2 contra Jamaica, equipo 66 en el ránking de FIFA, en un duelo en el que México volvió a mostrar carencias en la defensa y poca efectividad en el ataque.

Los goles de Renaldo Cephas y Richard King y un autogol de Jesús Gallardo le dieron la victoria a los caribeños, mientras que Gilberto Mora y Julián Quiñones descontaron por México.

Desde el Mundial 2026, México suma dos empates y tres derrotas, con cuatro goles a favor y 10 en contra, entre ellos por lo menos cuatro por fallos de la defensa, algo en lo que el equipo mostró mucha seguridad en la Copa de la FIFA.

México recibe a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League. (AP Foto/Collin Reid) (Collin Reid/AP Photo/Collin Reid)

El once de Rafa Márquez para la vuelta de México vs. Jamaica

Rafa Márquez hará cambios en la alineación, de manera que se espera que incluya a Rodrigo Huescas en el lateral derecha y a Armando González en la delantera.

Alineaciones probables de la Selección Mexicana:

Raúl Rangel

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Rodrigo Huescas

Erik Lira

Gilberto Mora

Santiago Sandoval

Armando González

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

El seleccionador Rudolph Speid dará prioridad al orden de la defensa y, a partir de ahí, intentará hacer daño a los mexicanos con una delantera liderada por Renaldo Cephas.

Alineaciones probables de Jamaica:

Jahmali Waite

Miguel Freckleton

Richard King

Joel Latibeaudiere

Courtney Clarke

Karoy Anderson

Denzell Hall

Ronaldo Webster

Khaheim Dixon

Javon East

Renaldo Cephas

Rafa Márquez prepara cambios en el once titular de México para el partido de vuelta contra Jamaica. (Foto: EFE)

¿Qué necesitan México y Jamaica para clasificar a semifinal de la Concacaf Nations League?

Jamaica se clasificará a la fase de los cuatro mejores si gana, empata o pierde por un gol y anota tres o más.

La Selección Mexicana necesita remontar el 3-2 de la ida para avanzar al Final Four:

Clasifica: si gana por dos o más goles, superará a Jamaica en el marcador global. También le basta con un 1-0 o 2-1, porque empataría el global, pero tendría más goles de visitante.

si gana por dos o más goles, superará a Jamaica en el marcador global. También le basta con un 1-0 o 2-1, porque empataría el global, pero tendría más goles de visitante. Tiempos extra y penales: si gana 3-2, el global quedaría 5-5 y ambos equipos tendrían la misma cantidad de goles como visitantes. Si el empate continúa después de los 30 minutos adicionales, habrá penales.

si gana 3-2, el global quedaría 5-5 y ambos equipos tendrían la misma cantidad de goles como visitantes. Si el empate continúa después de los 30 minutos adicionales, habrá penales. Eliminado: si empata o pierde, Jamaica conservará la ventaja en el global. También quedará fuera si gana 4-3, 5-4 o por otro marcador en el que ambos equipos empaten el global, pero los jamaicanos tengan más goles de visitante.

En sus reflexiones sobre las derrotas, Rafa Márquez mostró preocupación por el bajo rendimiento de la defensa, con las mismas figuras que brillaron en el Mundial, lo cual vinculó a pérdidas de concentración.

Analistas en México han insistido en que ante Jamaica el ‘Tri’ salió sobrado y ratificó su tendencia a jugar su mejor fútbol contra los equipos de mayor nivel para después sufrir ante los rivales de Norte, Centroamérica y el Caribe, alejados de los primeros del ránking de FIFA.

Sea como sea, mañana el equipo deberá jugar como lo hizo en el Mundial, con una defensa impecable, un ataque oportuno y, sobre todo, concentrado. Estar obligado a ganar será una presión que ayudará porque, en condiciones difíciles, México suele jugar mejor.

¿Dónde ver la vuelta de México vs. Jamaica?

La cita es el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, en Monterrey, a las 20:30 horas (tiempo central de México) y puede verse en vivo en:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

Vix

Claro Sports (YouTube)

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