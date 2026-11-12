Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, revela que tenía ahorros en Ueno Bank: ‘Vamos a seguir reclamando’

Se estima que el entrenador de Paraguay tendría depósitos entre 7 y 10 millones de dólares en Ueno Bank. (Foto: Shutterstock, Xinhua-news)

La crisis financiera de Ueno Bank en Paraguay también alcanzó al futbol. Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Paraguaya, confirmó que tenía dinero depositado en la institución bancaria, intervenida por las autoridades debido a problemas de solvencia.

El entrenador argentino, de 64 años, reconoció que formaba parte de los afectados durante una conferencia de prensa previa al partido amistoso entre Paraguay y Singapur.

La crisis bancaria no sólo afectó al seleccionador. Alrededor de 10 jugadores de Paraguay también tienen dinero comprometido en Ueno Bank, mientras que clubes como Olimpia y Cerro Porteño mantenían contratos de patrocinio con la institución. Incluso la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez Wilson-Smith, tiene millones de dólares inmovilizados en el banco.

La crisis de Ueno Bank provocó que más de 3 millones de personas en Paraguay no tuvieran acceso a su dinero. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre sus ahorros en Ueno Bank?

Durante la conferencia, Gustavo Alfaro habló sobre las consecuencias económicas de la intervención de Ueno Bank y expresó su preocupación por la situación que atraviesa el país, especialmente por las familias que enfrentan dificultades para recuperar sus ahorros.

“Obviamente que estamos atravesados por el dolor, que fuimos alcanzados, que estamos entre los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema”, declaró el entrenador.

Aunque Alfaro confirmó que tenía recursos en la institución financiera, no reveló cuánto dinero permanece comprometido. Sin embargo, reportes periodísticos señalaron que el entrenador tendría depósitos de entre 7 y 10 millones de dólares.

El estratega también respaldó a los futbolistas de la ‘Albirroja’, quienes difundieron un comunicado para exigir justicia y solicitar que las autoridades atiendan primero a las familias más necesitadas.

“Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia para todos. Me pongo a disposición y al servicio como cada integrante de esta selección para estar al lado de la gente”, expresó.

¿Qué jugadores y equipos de Paraguay resultaron afectados por Ueno Bank?

La crisis de Ueno Bank, que inclusó, provocó el despido del expresidente Santiago Peña, también afectó a varios futbolistas de la Selección Paraguaya. De acuerdo con la agencia EFE, el abogado Rodrigo Codas representa a aproximadamente 10 jugadores que tendrían, en conjunto, cerca de 10 millones de dólares comprometidos en el banco.

Hasta el momento no se revelaron las identidades de los futbolistas afectados ni los montos individuales que tenían depositados en el banco.

El impacto también llegó a Olimpia y Cerro Porteño, 2 de las escuadras más populares de Paraguay, que mantenían contratos de patrocinio con Ueno Bank. Tras la intervención, ambos equipos decidieron cubrir el logotipo del banco en sus camisetas.

De igual forma, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) mantenía un contrato comercial con Ueno Bank por 12 millones de dólares durante 4 años, cuyo vencimiento estaba previsto para 2026. El banco digital, del millonario millennial Miguel Vázquez, también daba nombre comercial al torneo de Primera División.

La crisis trascendió las fronteras paraguayas. La Conmebol tenía inmovilizados aproximadamente 14.3 millones de dólares, equivalentes a 85 mil 470 millones de guaraníes, en certificados de depósito de ahorro.

La confederación explicó que esos recursos representaban alrededor del 2.5 por ciento de sus ingresos y aseguró que la situación no ponía en riesgo el pago de los premios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La intervención comenzó el 2 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank por insolvencia. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalentes a aproximadamente 38 mil 622 dólares.

La crisis también afectó a Larissa Riquelme, modelo paraguaya conocida como la ‘Novia del Mundial’ de Sudáfrica 2010, quien reveló que tenía la mayor parte de sus ahorros y una inversión de renta fija en Ueno Bank. La presentadora aseguró que esos recursos representaban años de trabajo y que permanecían inmovilizados tras la intervención del banco.