¿Cuánto tiempo pasaría en prisión la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa? Esto dice la ley

Reportes indican que la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa lo arrastró más de un kilómetro.

Las autoridades tendrían identificada a la mujer que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa el sábado 3 de enero, caso que se viralizó en redes sociales debido a que la víctima fue arrastrada desde Periférico Sur hasta Constitución de 1917.

El nombre de la presunta agresora sería Gabriela ‘N’, una mujer de 43 años de edad, y quien tras los hechos se dio a la fuga y actualmente estaría prófuga de la justicia en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el lunes 5 de enero que ya comenzó con las investigaciones relacionadas con el atropellamiento de Roberto Hernández, un repartidor de 52 años que se encontraba en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur cuando fue atropellado por la conductora del auto Honda City color azul, con placas E85-BPC del Estado de México.

Las autoridades explicaron que el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, y que fueron informados sobre lo ocurrido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que dio paso a comenzar la investigación de oficio, sin necesidad de una denuncia de parte de los familiares de la víctima.

Con ayuda del Ministerio Público, la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó con el rastroe de las cámaras de videovigilancia en la zona, a fin de comprender el motivo del atropellamiento y la posible pena contra la mujer, que aún no está detenida.

¿Cuántos años de cárcel recibiría la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa?

El Código Penal de la Ciudad de México establece una serie de artículos relacionados con las penas por homicidios de este tipo, a la espera de que confirmen los delitos por los que acusan a Gabriela ‘N’.

El artículo 123 indica que, “al que prive de la vida a otro, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión“. Esto sería en caso de un homicidio doloso, es decir, en caso de que la mujer hubiera atropellado y arrastrado al hombre de manera voluntaria tras el atropellamiento.

En caso de que el asesinato del motociclista Roberto Hernández sea calificado vomo homicidio culposo, es decir, que el atropellamiento se cometiópor imprudencia o negligencia, sin intenciones de hacerlo, la pena se reduciría a entre 3 y 8 años de prisión.

Sin embargo, aún se tienen que considerar otros agravantes del caso, ya que si la mujer manejaba de forma imprudente, a exceso de velocidad, no respetó los lineamientos de seguridad o incluso conducía bajo los efectos del alcohol, la pena podría subir.

Otro aspecto a considerar es que huyera del lugar sin ayudar a la víctima, como presuntamente pasó.

Tras los rastros de Gabriela ‘N’: Esto sabemos de qué pasó tras el atropellamiento

Luego de atropellar a Roberto Hernández, Gabriela ‘N’ lo arrastró debajo de su auto por las calles de Iztapalapa, desde Periférico Oriente hasta Constitución de 1917, y una vez que el cuerpo se desprendió del auto, ella siguió su camino hasta Nezahualcóyotl, donde estaba su casa.

Los reportes indican que la mujer abandonó su auto en el municipio del Estado de México y huyó.

Tras la tragedia en Iztapalapa, el auto fue encontrado y asegurado el 5 de enero, sin placas, y con daños en la parte frontal e inferior, resultado del atropellamiento.