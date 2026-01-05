Balacera en Tepito en víspera de Día de Reyes: Matan a joven y dos mujeres quedan heridas

En el tianguis de Tepito se desató una balacera que dejó a un joven muerto.

Un ataque a balazos en el centro de la Ciudad de México dejó como saldo un joven de 22 años de edad muerto, así como dos mujeres heridas en el tianguis de Tepito, en víspera del Día de Reyes.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 5 de enero, en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León, en la colonia Morelos, donde vecinos llamaron a las autoridades para reportar el ataque armado sobre estas tres personas.

Aún se desconoce el motivo del ataque a disparos que asustó a las personas que estaban entre los puestos, y que provocó un operativo en el tianguis para atender a las víctimas y resguardar la zona.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que un hombre con playera blanca realiza detonaciones de arma y escapa corriendo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, cuando llegaron los policías auxiliares a la zona, encontraron a las personas heridas, que eran apoyadas por personas que estaban en el lugar.

Los paramédicos de Protección Civil mencionaron que el joven de 22 años muerto contaba con heridas de arma en la región dorsal y el antebrazo izquierdo, así como manchas de sangre en el rostro.

Una de las mujeres heridas tiene 70 años de edad, y fue reportada con heridas de bala en el lado derecho de la espalda, mientras que la otra herida, de 34 años de edad, tiene una herida de bala en el brazo izquierdo.

Ambas fueron trasladadas a un hospital para su pronta atención médica, esto a manos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que además se encargó de confirmar la muerte del joven.

Las autoridades dieron parte del asesinato al Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones correspondientes y los servicios periciales.

Además, la SSC informó que ya dieron seguimiento a las cámaras de seguridad, a fin de dar con los responsables de la balacera en Tepito y conocer las causas detrás del ataque armado.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, no se ha pronunciado al respecto.