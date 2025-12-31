Balacera en el Centro Histórico: ¿Qué se sabe del presunto atacante en marisquería de la CDMX?

Imagen ilustrativa. Una persona murió por un impacto de arma de fuego en la cabeza y una más resultó herida tras un ataque directo en el Centro Histórico. (Cuartoscuro)

Una persona murió y una más resultó herida luego de un ataque directo en una marisquería ubicada en la calle Meave, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, la noche del 30 de diciembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México atendió el incidente y reportó que una de las víctimas habría muerto por un impacto de arma de fuego en la cabeza. El estado de salud del lesionado permanece reservado.

¿Qué se sabe del presunto atacante del Centro Histórico?

El hecho provocó un despliegue policiaco importante en la zona, que permaneció cerrada mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento del cuerpo. No hubo detenidos.

Supuestamente, la SSC implementó un “cerco virtual” para dar seguimiento al presunto responsable del ataque en la marisquería. Hasta ahora únicamente se conoce que el sujeto huyó del lugar en una motocicleta.

No existe información oficial que confirme si las víctimas eran propietarios, trabajadores o consumidores del establecimiento.

Casos relevantes de sicariato en la CDMX en 2025

Durante el último año se registró un incremento en reportes de ataques directos en la Ciudad de México. En muchos casos se trata de equipos organizados que utilizan motocicletas para escapar de la zona.

En algunos hechos, los presuntos responsables utilizan la fachada de repartidores de comida por aplicación y cascos de seguridad para evitar mostrar el rostro.

En fechas recientes, un presunto sicario asesinó a Óscar Noé Medina González, ‘El Panu’, supuesto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, del Cártel de Sinaloa. El ataque ocurrió en el restaurante Luau, ubicado en la Zona Rosa. Algunos reportes señalan que el responsable escapó a pie y llegó a Reforma 222 para cambiar su vestimenta.

Casos similares ocurrieron en la colonia Roma, principalmente en comercios de alimentos.

Además, en octubre fue asesinado el abogado David Cohen Sacal, quien luego de salir de los juzgados del Poder Judicial de la CDMX fue baleado. A pesar de contar con escoltas, estos no lograron actuar a tiempo.

El caso más emblemático fue el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 20 de mayo. Los hechos ocurrieron a plena luz del día en la colonia Moderna, con un modus operandi similar al descrito anteriormente.