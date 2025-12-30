¡La basuraaaa! Multas, días, colores: Esto debes saber sobre la nueva forma de tirar los residuos en CDMX

A partir del 1 de enero se establecerá un calendario para la recolección de la basura entre orgánicos e inorgánicos. (Foto: Cuartoscuro)

Como en 2017, regresa a la Ciudad de México la separación de la basura. Inorgánicos reciclables y no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingos. Orgánicos: martes, jueves y sábado.

El programa Basura Cero, un sistema de separación de residuos, entrará en vigor a partir del 1 de enero, según anunció la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

¿Cuál es la forma correcta de desechar la basura?

El próximo año, los ciudadanos deberán separar la basura por orgánicos e inorgánicos reciclables y no reciclables.

A continuación te mostramos el calendario de recolección de basura, así como el color de los contenedores para los diferentes residuos.

El calendario del programa Basura Cero que entrará en vigor este jueves 1 de enero.





El programa Basura Cero entrará en vigor el próximo 1 de enero. Los ciudadanos deberán separar los residuos. (Ilustración: Gobierno de la CDMX)

¿Se amonestará o multará a las personas que no separen la basura?

El objetivo del nuevo sistema de separación de basura es generar hábitos más sustentables, por lo que NO se multara a las personas que no separen los residuos; sin embargo, los camiones no se llevarán los desechos.

‘Tiran a la basura’ proyecto de separación de residuos

En 2017, la CDMX emprendió el mismo proyecto, que poco a poco se olvidó pese a los volantes, pancartas, anuncios de televisión, vídeos en Youtube que el gobierno de la Ciudad de México, entonces a cargo de Miguel Ángel Mancera, utilizó para evitar confusiones.