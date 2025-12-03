‘Basura Cero’ en CDMX: Así funcionará el nuevo calendario de recolección de residuos en 2026

El programa ‘Basura Cero’ en CDMX obligará a separar residuos en cuatro categorías a partir de 2026. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock)

A partir del 1 de enero de 2026, separar los residuos será obligatorio para todos los capitalinos bajo el programa ‘Basura Cero’ que implementará un nuevo esquema de cuatro categorías, esto con la finalidad de combatir la crisis de desechos que desde hace años enfrenta la Ciudad de México.

De acuerdo con el gobierno capitalino y la Agencia de Gestión Integral de Residuos, hoy la ciudad genera más de 8 mil toneladas diarias de basura, pero solo un 15 por ciento de esta se separa correctamente. La mayor parte termina mezclada en rellenos sanitarios, en calles o barrancas.

Por ello, el nuevo sistema apuesta por una reorganización completa desde casa. Desde ahora, toda persona, hogar, negocio o institución deberá separar sus desechos dependiendo qué tipo sean. Ya no habrá margen para mezclar “lo que sea” en una sola bolsa.

Así se clasificará la basura en CDMX a partir de 2026

Bajo el nuevo esquema, los residuos en la CDMX deberán separarse en cuatro categorías:

Residuos orgánicos : huesos, cascarón de huevo, restos de comida, desechos de jardinería como hojarasca y ramas, así como restos de café y té.

: huesos, cascarón de huevo, restos de comida, desechos de jardinería como hojarasca y ramas, así como restos de café y té. Residuos inorgánicos reciclables : papel, cartón, vidrio, PET, aluminio, metal, así como ropa y textiles.

: papel, cartón, vidrio, PET, aluminio, metal, así como ropa y textiles. Residuos inorgánicos no reciclables : aquellos que no se pueden reciclar ni compostar como pañales, toallas sanitarias, bolsas de frituras, poliestireno expandido (unicel), colillas de cigarro, curitas y calzado.

: aquellos que no se pueden reciclar ni compostar como pañales, toallas sanitarias, bolsas de frituras, poliestireno expandido (unicel), colillas de cigarro, curitas y calzado. Manejo especial y voluminoso: computadoras, celulares, colchones, muebles, televisores, lavadoras y refrigeradores.

El gobierno de Clara Brugada también dio a conocer un nuevo calendario de recolección de desechos, el cual quedará organizado conforme a las categorías asignadas de la siguiente manera:

Calendario de recolección en CDMX, organizado por tipo de residuo bajo el programa ‘Basura Cero’.

CDMX apuesta por mayor reciclaje y nuevos camiones de recolección

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, Julia Álvarez Icaza, indicó que, con esta medida, se busca garantizar una separación de residuos más eficiente y un mejor aprovechamiento de los productos reciclables.

Añadió que, además, se tiene contemplada una inversión de al menos 250 millones de pesos para adquirir nuevos camiones de recolección bajo un esquema compartido entre el gobierno capitalino y las alcaldías. De manera que por cada unidad comprada por una alcaldía, el gobierno local pondrá otra.

El objetivo del programa ‘Basura Cero’, señaló Álvarez Icaza, es incrementar en 50 por ciento el manejo de los residuos inorgánicos y aprovechar los residuos orgánicos para generar más de 400 mil toneladas de composta, además de reducir a la mitad la cantidad de residuos que se envía a los rellenos sanitarios.