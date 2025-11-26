Arca Continental y Coca-Cola México ampliarán planta de reciclaje

Arca Continental, Coca-Cola México y los embotelladores accionistas de PetStar inauguraron la expansión de la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande de México y del mundo, con una inversión de $2,626 millones de pesos, reforzando el liderazgo del país en economía circular.

La ampliación, ubicada en Toluca, eleva la inversión histórica acumulada de PetStar a $5,186 millones de pesos y permitirá incrementar en 70 por ciento la capacidad de producción de resina reciclada de grado alimenticio.

Con ello, la planta podrá reciclar anualmente 86,000 toneladas de resina, equivalentes al procesamiento de más de 123,000 toneladas de PET, lo que representa 5,500 millones de botellas reincorporadas al ciclo productivo de los embotelladores accionistas.

El sistema Coca-Cola —conformado por Arca Continental, Coca-Cola México, Bepensa, Corporación del Fuerte, Grupo RICA, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima— consolida así una infraestructura nacional de acopio más sólida y alineada con estándares globales de sostenibilidad.

Durante la inauguración, encabezada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la titular Alicia Bárcena reconoció el impacto del proyecto en la cadena de valor del reciclaje en México.

“PetStar es un ejemplo en muchos sentidos, porque ha logrado integrar una cadena de valor donde participan desde los pepenadores hasta los que hacen la recolección, el acopio y esa cadena de valor completa es la que nos interesa a nosotros promover. Es posible lograr una economía circular”.

La expansión también generará beneficios sociales y laborales, al aumentar de 8 a 32 las unidades de acopio y fortalecer una red de 2,200 empleos formales y 49,000 empleos indirectos para pepenadores y recuperadores urbanos, considerados pieza clave del modelo de economía circular inclusiva que impulsa la compañía.

El Presidente del Consejo de Administración de Arca Continental, Jorge H. Santos, resaltó el compromiso del sistema Coca-Cola con la sostenibilidad y la innovación.

“La expansión de PetStar es una muestra importante del compromiso y liderazgo del sistema Coca-Cola en México con la economía circular de nuestros empaques, con la innovación, la inversión sostenible”

Por su parte, Jaime Cámara, Director General de PetStar, subrayó la trascendencia del proyecto luego de tres décadas de operación.

“Hace 30 años firmamos un pacto con nuestro planeta: El de intentarlo todo por cuidarlo y junto a Arca Continental y nuestros accionistas, hemos logrado más allá de lo que imaginamos como posicionar a México como líder en acopio y reciclaje de PET en el continente americano y hoy, hacer historia al expandir nuestra planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo. No queremos que ningún envase se quede atrás, por lo que hoy demostramos y reafirmamos el gran compromiso de nuestros accionistas por ese México Circular en beneficio del planeta y las familias mexicanas”.