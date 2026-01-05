(Mapa) Sácale la vuelta al cierre de Periférico Norte: ¿Cuáles son las alternativas viales?

Periférico Norte es una de las principales vialidades de conexión del Edomex con la CDMX.

El reciente cierre parcial de Periférico Norte —la arteria vial que conecta la Ciudad de México con el Estado de México— ha generado preocupación entre automovilistas y especialistas en movilidad.

Desde la noche del domingo 4 de enero, en el marco de trabajos de rehabilitación integral de la vía, las autoridades anunciaron cortes escalonados que afectarán tramos clave de la carretera, con un impacto directo en la circulación diaria de miles de personas, tanto para transporte de carga como para usuarios particulares.

El proyecto, considerado por el Gobierno del Estado de México como una de las intervenciones de mayor envergadura en infraestructura vial de la región metropolitana, tiene como objetivo atender el deterioro acumulado por años de tránsito intenso y mejorar la seguridad para los usuarios.

Aunque las autoridades aseguran que no habrá cierres totales permanentes, la ejecución de obras se realizará por tramos con cierres parciales que obligan a los conductores a planear rutas alternas para evitar congestiones prolongadas.

La importancia de Periférico Norte para la movilidad metropolitana no puede subestimarse: esta vialidad es un eje fundamental para quienes viajan entre municipios del Valle de México y la capital, y su afectación, aunque temporal, puede traducirse en pérdidas económicas por tiempos de traslado más largos y mayores costos logísticos para empresas de transporte.

Para quienes planean rutas alternas o ajustan sus itinerarios diarios, identificar y comprender las opciones viales disponibles es clave para mitigar el impacto de estos cierres.

Alternativas viales ante el cierre parcial de Periférico Norte

Vías principales de conexión CDMX–Edomex:

Avenida López Portillo. Es una de las rutas sugeridas por las autoridades como alternativa directa entre municipios del Estado de México y la Ciudad de México.

Boulevard Lomas Verdes. Opción frecuente para quienes evitan el tramo afectado del Periférico y se dirigen hacia Naucalpan o municipios colindantes.

Vía Gustavo Baz. Conexión lateral que permite conectar con otras vías urbanas importantes.

Vía Adolfo López Mateos. Otra alternativa para movilidad sur-norte y viceversa evitando el tramo en obra.

Alternativas viales por el cierre de Periférico. (Especial)

2. Opciones de mayor capacidad

Circuito Exterior Mexiquense. Carretera de cuota que permite circunvalar la zona afectada y es útil sobre todo para tránsito pesado y viajes de mayor distancia.

Segundo Piso del Periférico. Ruta de pago en ciertos tramos que puede aliviar la carga en superficie y evitar el área en rehabilitación.

3. Alternativas complementarias

Existen otras posibilidades adicionales como Avenida Mario Colín, Avenida Jesús Reyes Heroles y Calzada México-Tacuba, que pueden servir de desvío dependiendo del origen y destino del viaje.

Esta es una vía alterna ante el cierre del Periférico. (Especial)

Recomendaciones para conductores

Anticipa tus viajes: debido a que los cierres parciales pueden generar cuellos de botella en horas pico, salga con tiempo.

Usa navegación en tiempo real: aplicaciones como Waze o Google Maps actualizan condiciones de tráfico y pueden sugerir rutas alternas dinámicas.

Considera transporte público: en algunos casos puede resultar más eficiente que viajar en vehículo particular, especialmente en zonas urbanas densas.