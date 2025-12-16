SICT atendió durante 2025 más de 372 mil baches en la red carretera federal libre de peaje

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, informó este martes 16 de diciembre que durante 2025 atendió 372 mil 441 baches, a través del programa “Bachetón”, en 45 mil 477 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

La dependencia señaló que estas acciones, bajo la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT, generaron más de 4 mil empleos y se realizaron con una inversión de 3 mil 367 millones de pesos en beneficio de más de 126 millones de habitantes.

Resaltó que a través del programa “Bachetón” se garantiza una red carretera segura, en especial en aquellas regiones en donde las carreteras representan el principal medio de conexión entre comunidades, centros urbanos y servicios.

Las obras se llevaron a cabo en dos etapas:

La primera inició el 15 de noviembre de 2024 y finalizó en mayo de 2025.

En este periodo se atendieron 288 mil 694 baches; se realizó el deshierbe de 26 mil 300 hectáreas de las franjas laterales de derecho de vía, desazolve de drenaje, retiro de derrumbes, relleno de deslaves, entre otros.

La segunda etapa se llevó a cabo del 16 de abril a diciembre de 2025, mediante la cual se dio atención a 83 mil 747 baches con una inversión de mil 776 millones de pesos.

El “Bachetón” forma parte del Programa de Conservación Rutinaria de la SICT, con lo cual se realizan trabajos menores, como bacheo, sellado de grietas, limpieza de obras de drenaje menor y del derecho de vía, entre otros.

Este programa forma parte de las acciones prioritarias destinadas a fortalecer la movilidad terrestre, reducir los riesgos viales, y preservar el patrimonio público en beneficio de millones de personas usuarias.