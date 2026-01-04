Inicia el cierre de Periférico Norte: ¿Qué tramo cerrarán, en qué horario y cuáles son las vías alternas?

La reconstrucción del Periférico Norte busca atender el deterioro acumulado por el paso del tiempo y el alto volumen de tránsito. [Fotografía. Cuartoscuro]

El regreso al trabajo será un poco caótico. El gobierno del Estado de México dio a conocer que esta semana iniciará la reconstrucción integral del Periférico Norte, una de las principales vialidades de conexión entre el Edomex y la Ciudad de México.

La obra contempla cierres parciales en carriles centrales que se aplicarán de manera progresiva a lo largo de 108 kilómetros, desde Naucalpan hasta la caseta de Tepotzotlán.

La intervención, considerada como una de las más importantes en materia de infraestructura vial en la entidad, busca atender el deterioro acumulado por el paso del tiempo y el alto volumen de tránsito.

El proyecto abarca municipios clave del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, donde se reportan afectaciones severas por baches, desgaste de la carpeta asfáltica y condiciones que comprometen la movilidad y la seguridad de millones de personas que circulan diariamente por esta vía.

¿Cuánto tiempo durará la reconstrucción del Periférico Norte?

La obra iniciará formalmente el lunes 5 de enero de 2026, con una duración programada hasta el 30 de abril. No obstante, el primer cierre parcial comenzará a partir de las 22:00 horas del domingo 4 de enero en los carriles centrales, a la altura de Tepalcapa, en dirección al Toreo.

Con el fin de acelerar el avance de las obras sin afectar completamente la circulación vehicular, los trabajos se realizarán en dos turnos:

Uno diurno, de 8:00 a 18:00 horas.

Uno nocturno, de 21:00 a 4:00 horas.

“Con esta obra, se pone fin a años de deterioro que afectaban la movilidad y seguridad de los usuarios del Periférico Norte. Se trata de una inversión histórica para mejorar una vía fundamental para la zona metropolitana”, señaló el gobierno del Estado de México en su comunicado oficial.

Durante las obras de reconstrucción, se espera avanzar aproximadamente un kilómetro por día, con ajustes logísticos en cada tramo según el progreso de los trabajos.

Las autoridades mexiquenses detallaron que no habrá cierres totales, sino intervenciones seccionadas que permitirán mantener habilitados carriles alternos para garantizar el flujo vehicular.

¿Cuáles son las alternativas viales por las obras de reconstrucción del Periférico Norte?

Para quienes transiten desde Tepotzotlán hacia el Toreo, se dispondrá un recorrido alterno que iniciará en la terminal de autobuses de Tepotzotlán. Ahí deberán girar a la derecha en Avenida Insurgentes, luego avanzar hasta Calle Balneario, girar a la izquierda y nuevamente a la izquierda en Avenida del Trabajo, donde finalmente podrán reincorporarse al Periférico Norte en dirección a Naucalpan.

Cierre Periférico. (Especial)

En el sentido inverso, de Toreo hacia Tepotzotlán, los conductores deberán desviarse por la calle Rafael Reyes Espíndola, girar a la izquierda sobre Avenida Ingenieros Militares, incorporarse a Rodolfo Gaona y continuar por la prolongación de Ingenieros Militares hasta llegar a la lateral de Río San Joaquín.

Este último tramo se conecta directamente con la lateral del Periférico Norte, que fue recientemente pavimentada con concreto hidráulico hasta la Avenida Primero de Mayo.

Cierre Periférico. (Especial)

Durante todo el periodo de trabajos se instalarán señalamientos preventivos y personal de apoyo en los puntos intervenidos. Estos equipos tendrán la tarea de orientar a los automovilistas, supervisar el tránsito y garantizar la seguridad tanto en los turnos diurnos como nocturnos.

El gobierno del Estado de México reiteró que la intervención responde a una demanda ciudadana y busca transformar el Periférico Norte en una vía segura, funcional y moderna que fortalezca la conectividad del Valle de México.