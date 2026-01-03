Sin excusa para los Reyes Mayos: Metro permitirá que lleven paquetes grandes con regalos

El Metro permitirá el acceso con paquetes voluminosos, siempre y cuando estén debidamente empacados. (Foto: Cuartoscuro)

En la antesala de la celebración del Día de Reyes, uno de los momentos de mayor movilidad del inicio de año, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció un operativo especial para facilitar los traslados de quienes se desplazan para entregar regalos en los hogares de la Ciudad de México.

De acuerdo con un comunicado, el Metro se mantendrá como una opción de movilidad clave para Melchor, Gaspar y Baltazar, al operar con horario el horario habitual de día laboral el 5 de enero.

Justificó que se trata de una fecha que tradicionalmente registra alta afluencia de usuarios, sobre todo durante la tarde y noche.

La autoridad capitalina subrayó que la medida busca garantizar traslados seguros, ordenados y eficientes, al tiempo que se reducen riesgos operativos derivados del ingreso de objetos voluminosos o materiales peligrosos a las estaciones y trenes.

El anuncio se da en un contexto en el que la red del Metro concentra buena parte de la movilidad urbana en fechas festivas, por lo que el llamado principal es a la corresponsabilidad de los usuarios para evitar incidentes que afecten el servicio.

¿Cuál será el horario del Metro el 5 de enero por Reyes Magos?

Según el comunicado del STC Metro, el horario del Metro el 5 de enero será el habitual para un día laborable, es decir, de 05:00 a 24:00 horas.

La red del sistema se ofrecerá como opción de movilidad para el traslado de regalos que serán entregados en los hogares durante la noche previa al Día de Reyes.

El documento señala que 12 líneas de la red estarán disponibles como alternativa de transporte para los Reyes Magos que se trasladen por la CDMX.

Reglas para ingresar con regalos y paquetes voluminosos

El Metro permitirá el acceso con paquetes voluminosos, siempre y cuando estén debidamente empacados.

La autoridad exhorta a evitar el ingreso de mercancías en grandes volúmenes, ya que se han registrado casos de carritos tipo “diablitos” cargados con mercancía, los cuales generan riesgos y retrasos en la circulación de trenes.

En el caso de bicicletas, patines o patinetas, el llamado es a no utilizarlos dentro de las estaciones y a que también estén empacados.

Al viajar con objetos grandes, se solicita a los usuarios esperar el tren recargados a la pared y permitir el libre ascenso y descenso de pasajeros.

Ni globos con helio ni pirotecnia podrán ingresar al Metro

El STC Metro hizo un llamado enfático a evitar el ingreso con globos metálicos o inflados con helio, ya que pueden caer a las vías y provocar cortos eléctricos o estallar dentro de los trenes, generando molestias a otros usuarios.

Asimismo, el Metro mantendrá el operativo cero pirotecnia hasta el 6 de enero, por lo que está prohibido ingresar a las instalaciones con juegos pirotécnicos.

Estas medidas buscan preservar la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio durante una de las noches con mayor demanda del año.