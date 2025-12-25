¡Atención Reyes Magos! La Feria del Juguete llega a Neza: Fecha, horarios, sede y lo que debes saber

Muñecas, carros a control remoto y hasta peluches se podrán encontrar durante la Feria del Juguete de Neza. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¿Las y los niños ya tienen listas sus cartitas a Melchor, Gaspar y Baltasar? El día de Reyes está más cerca que nunca y el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl lo sabe, por lo que está organizando una Feria del Juguete.

Se trata de un evento ideal para que los Reyes Magos acudan por algunos regalos o para que los papás lleven a los pequeños, quienes podrán decidir con anticipación qué desean para celebrar el próximo 6 de enero.

La Feria del Juguete de Neza 2026 comenzará este fin de semana y se extenderá hasta la primera semana de enero, por lo cual hay bastante tiempo para acudir por muñecas, peluches, carritos y demás juguetes para el día de Reyes.

¿Cuándo será la Feria del Juguete de Neza?

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl explicó que la Feria del Juguete se llevará a cabo del viernes 26 de diciembre y concluirá el martes 6 de enero de 2026, para todos aquellos que estén buscando un regalo de último momento.

El evento también es ideal para los Reyes Magos, quienes suelen estar muy ocupados en esta época, ya que cuenta con un horario muy conveniente: comienza a las 10:00 de la mañana y finaliza a las 12:00 de la noche.

Fechas: del 26 de diciembre al 6 de enero de 2026.

del 26 de diciembre al 6 de enero de 2026. Horarios: de 10:00 de la mañana a 12:00 de la noche.

La Feria del Juguete se realiza del 26 de diciembre al 6 de enero. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

La Feria del Juguete de Neza 2026 contará con más de 800 comerciantes, quienes ofrecerán una amplia variedad de juguetes, regalos y artículos a precios accesibles, explicaron las autoridades del municipio del Estado de México.

Feria del Juguete de Neza 2026: ¿En dónde será?

La Feria del Juguete de Neza 2026 estará ubicada sobre el camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, específicamente en el tramo que va de la avenida Nezahualcóyotl a la avenida Virgen de los Remedios.

Para tener una mejor referencia, el evento estará frente a la Plaza Ciudad Jardín. La dirección es avenida Bordo de Xochiaca, Manzana 004, colonia Raúl Romero Ampliación.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl afirma que se trata de uno de los eventos más esperados del año, por lo cual se estima una afluencia de “más de 25 mil personas durante los días que permanecerá instalada la Feria del Juguete”.

Por este motivo, si estás pensando en asistir, se recomienda llegar temprano y con tiempo, ya que es posible que haya una alta afluencia de personas.

Expo tus Juguetes: ¿Cuándo y en dónde es la otra feria?

En caso de que el municipio de Nezahualcóyotl te quede muy lejos, puedes acudir a otro evento dedicado a la venta de juguetes para este fin de año y el 6 de enero: Expo tus Juguetes.

En este evento se pueden encontrar cientos de artículos de marcas muy reconocidas que van desde Lego y Mattel hasta los icónicos Juguetes Mi Alegría. Los productos están pensados para todas las edades.

Además de ver y comprar juguetes, la exposición cuenta con shows infantiles en vivo y convivencias con personajes como los de la serie La casa de muñecas de Gabby, con quienes los niños pueden tomarse fotografías.

Además de la Feria del Juguete de Neza, en la Ciudad de México tiene lugar Expo tus Juguetes, en donde se pueden encontrar todo tipo de artículos infantiles. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

La Expo tus Juguetes se realiza en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México. Aunque la mayoría de los días abre de 11:00 de la mañana a las 9:00 de la noche, los horarios pueden variar según la fecha.

En el caso específico del 5 de enero, la Expo tus Juguetes abrirá a las 11:00 de la mañana y cerrará hasta las 2:00 de la madrugada, con un horario extendido especial para los Reyes Magos.