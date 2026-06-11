‘El Tío Huevas’ y ‘El Gadafi’: ¿Quiénes ayudaron al ‘Profe’ Ibáñez en la prisión de Sudáfrica?

Julio 'Profe' Ibáñez relató en el podcast 'Por mis pelotas' las anécdotas que vivió en su paso por una prisión en Sudáfrica. (Fotos: X @julioiba / Shutterstock)

Julio ‘Profe’ Ibáñez tiene una revancha personal con Sudáfrica, por lo que ha manifestado abiertamente su deseo de que la Selección Mexicana no solo gane sino que humille y le pase por encima a su rival en el debut del Mundial 2026.

‘El Profe’ Ibáñez es el reportero de TUDN que tiene la misión de ir a los campamentos de los rivales del ‘Tricolor’, en lo que se conoce como ‘Con el enémigo íntimo’.

Sin embargo, en marzo pasado, luego de haber ido a ‘espiar’ a Corea del Sur, tanto el reportero como ‘Dani’, su camarógrafo, viajaron a Sudáfrica, donde vivieron una pesadilla.

Los dos periodistas mexicanos fueron detenidos por la policía sudafricana, la de élite, y luego de interrogarlos los llevaron a una prisión, donde estuvieron por siete días hasta que se les dictó prisión domiciliaria.

En el podcast ‘Por mis pelotas’ que Ibáñez conduce junto a Raoul ‘Pollo’ Ortíz y Ernesto de Valdés, el reportero relató con lujo de detalle cómo fueron esos días en una prisión.

¿Quién protegió al ‘Profe’ Ibáñez en la cárcel en Sudáfrica?

En el transcurso del podcast, Ibáñez relata que en medio del terror que ambos mexicanos tenían por estar en una prisión buscaron acercarse a alguien con quien pudieran estar seguros. Y ahí surge la figura de ‘El Tío Huevas’.

“Se ve que se había pasado la vida de artista bien, se veía rudo, rudo, como de Armenia, blanco, gordo, 55 años, se levanta y ese güey cuando nos empiezan a separar para meternos a la celda, el nickname es ‘El Tío Huevas’ nos dice, por qué están aquí. ¿Qué le dices? A partir de ahí nos adopta, nos adopta", relató.

El reportero de TUDN añadió que se mantuvo de cerca al ‘Tio Huevas’, quien les regaló la primera noche, esto es, permitirles dormir en una cama y tener ciertas comodidades para las que debía pagar posteriormente.

Después apareció ‘El Gadafi’, un personaje que, en palabras de Ibáñez era un reo con ciertas concesiones por parte de las autoridades mientras mantuviera el orden en la prisión.

“Era un reo más que estaba tan cabrón que él hacía los conteos preliminares. Es una especie muy rara entre autoridad, entre el reo más perro, que vende todas las cosas, un güey duro, pero respetado por la autoridad, como si la autoridad le dijera ‘tú vas a hacer todo, pero tú eres el encargado de que aquí no haya desmadres’”, explicó.

Esos dos personajes ayudaron a ‘Profe’ Ibáñez y a ‘Dani’ a tener seguridad en medio del estrés que vivían.

Este jueves 11 de junio, Ibáñez estuvo en la cancha del Estadio Ciudad de México como parte de la cobertura de TUDN, con el recuerdo de una amarga pesadilla.