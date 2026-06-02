‘La vimos difícil’: ‘Profe’ Ibáñez y su camarógrafo hablan tras su liberación en Sudáfrica

Julio Ibáñez y Daniel García fueron liberados y recuperaron sus pasaportes tras problemas legales en Sudáfrica. (Fotos: Captura de pantalla X @julioiba / IA Gemini).

El periodista deportivo Julio ‘Profe’ Ibáñez y su camarógrafo Daniel García anunciaron su regreso a México tras su liberación en Sudáfrica, luego de una travesía de más de dos meses de un arresto y de enfrentar en libertad condicional un proceso en el cual los relacionaron con terrorismo.

“Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados para Dani y su servidor. Creo es el primer día en el que la vida nos hace justicia”, expresó ‘Profe’ Ibáñez en un video difundido en X antes de abordar su vuelo.

“Finalmente vamos a regresar a casa, a abrazar a nuestras familias, a descansar un poco y ocuparnos en lo que viene”, agregó Daniel García en el clip.

En su mensaje, Ibáñez también hizo referencia al Mundial 2026, evento para el que se preparaba cuando ocurrió su detención: “Viene un Mundial que nos mueve y nos motiva”.

De acuerdo con TelevisaUnivision, Ibáñez y García tienen previsto arribar a la Ciudad de México este 3 de junio.

‘Profe’ Ibáñez agradece apoyo durante detención en Sudáfrica

El reportero de TUDN agradeció a TelevisaUnivisión y a todos los que los apoyaron: “Gracias, Daniel Alegre por viajar hasta acá. Gracias, Armando Martínez por estar con nosotros en este territorio. Gracias, Manuel Escandón porque hiciste también el viaje para acá. Gracias a los abogados sudafricanos. Hoy fuimos un ejército en la corte, eso es un auténtico ejército de gente preparada, interesada en que todo esto terminara”.

Ibáñez adelantó que una vez en México responderá las preguntas sobre lo ocurrido durante su estancia en Sudáfrica y compartirá detalles de la experiencia que vivió junto a Daniel García: “Entiendo que fue un silencio muy grande, hubo muchos compañeros que querían hablar y que se tuvieron que contener”.

“La vimos difícil. Ya se enterarán de un millón de anécdotas, que quizá hoy ya nos pueden dar más risa que en aquellos momentos”.

Los periodistas fueron detenidos en Sudáfrica luego de que presuntamente volaron un dron en una zona restringida. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

El reportero también destacó el acompañamiento que recibió durante el proceso legal: “El tener el apoyo de los que nos quieren, tener una casa que se preocupó porque esto haya pasado lo mejor posible, nos hace sentir afortunados”.

Incluso se refirió a los memes y publicaciones que circularon en redes sociales durante las semanas que permanecieron en Sudáfrica: “Sí vimos una que otra cosilla interesante y creativa. Ya platicaremos, ya verán a quién nos encontramos y tendremos muchas cosas que contar y aclarar. Solamente queríamos decir gracias. Nos vemos en México“.

¿Qué pasó con el Profe Ibáñez y su camarógrafo en Sudáfrica?

El caso de Julio ‘Profe’ Ibáñez y Daniel García se remonta al pasado marzo, cuando ambos viajaron a Sudáfrica para realizar contenidos relacionados con la selección de ese país, rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026.

Durante su estancia enfrentaron problemas con las autoridades sudafricanas: inicialmente se detectaron complicaciones relacionadas con su situación migratoria; posteriormente fueron señalados por realizar tomas aéreas con un dron en una zona restringida de Johannesburgo.

De acuerdo con David Faitelson, las autoridades consideraron terrorismo: “Aparentemente elevaron un dron para hacer unas tomas y, cerca del sitio donde estaba, había un colegio de la comunidad judía; entonces enseguida pensaron que se trataba de un acto terrorista”.

La situación se hizo pública cuando comenzaron a circular videos que mostraban el momento en que hombres armados ingresaron al lugar donde se hospedaban y los detuvieron.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó posteriormente que ambos comunicadores permanecieron detenidos durante varios días antes de obtener libertad condicional.

Desde entonces continuaron el proceso legal fuera de prisión, alojados en un Airbnb y acompañados por su representación jurídica durante las audiencias correspondientes.

Tras más de dos meses de seguimiento judicial, las autoridades sudafricanas devolvieron los pasaportes a los periodistas mexicanos, lo que les permitió abandonar el país y regresar a México.

TelevisaUnivision confirmó la conclusión del proceso mediante un comunicado: “Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”.

La compañía agregó que ambos comunicadores viajarían a México para reunirse con sus familias y agradeció el apoyo brindado por las autoridades mexicanas.

En tanto, el periodista David Faitelson destacó el trabajo realizado por TelevisaUnivision y la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver la situación: “Julio Ibáñez y Dani García están por volver a casa. Muchísimas gracias al esfuerzo de TeleUniCompany y sobre todo un gran reconocimiento al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, cuyo trabajo ha logrado recuperar a nuestros compañeros”.

Profe Ibáñez trabajará en el Mundial 2026

Antes de que se confirmara oficialmente su liberación, David Faitelson había adelantado que Julio Ibáñez regresaría a México una vez concluido el proceso legal en Sudáfrica.

El comentarista explicó que la falta de información pública obedeció a una estrategia solicitada por los abogados que llevaban el caso.

“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial”, publicó Faitelson.

La asignación contempla la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que comenzará con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.