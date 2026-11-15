Muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo: ¿Qué pasó con sus principales socios y dónde están?

Rafael Caro Quintero enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, mientras que Don Neto salió de prisión tras cumplir 40 años de condena. (Cuartoscuro).

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, marca el final de un capítulo en la historia de la organización criminal que encabezó junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, ‘Don Neto’. A diferencia del llamado ‘Jefe de Jefes’, sus dos antiguos socios continúan con vida, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos después de su detención en la década de 1980.

Los tres narcotraficantes fueron figuras centrales del Cártel de Guadalajara, organización que surgió a finales de los años setenta y que tuvo un papel importante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su caída ocurrió a mediados de los años ochenta, después del secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique ‘Kiki’ Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala.

Mientras Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre de 2026, después de permanecer encarcelado durante décadas, Caro Quintero enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos y ‘Don Neto’ terminó de cumplir su condena en México.

Rafael Caro Quintero: de su liberación en 2013 a una prisión en Estados Unidos

Rafael Caro Quintero fue uno de los principales socios de Miguel Ángel Félix Gallardo en el Cártel de Guadalajara. Su nombre quedó ligado al asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, ocurrido en febrero de 1985, por el que fue detenido y sentenciado a 40 años de prisión.

El narcotraficante fue capturado en abril de 1985 en Costa Rica, pero recuperó su libertad en agosto de 2013, después de que un tribunal federal ordenó su liberación por considerar que su proceso había presentado irregularidades. La resolución fue revocada posteriormente y se ordenó nuevamente su detención.

Sin embargo, Caro Quintero permaneció prófugo durante casi nueve años, hasta que fue localizado y detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en julio de 2022, en el municipio de Choix, Sinaloa.

Su situación cambió nuevamente el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto con otros narcotraficantes mexicanos reclamados por las autoridades de ese país.

Actualmente, el también conocido como ‘Narco de Narcos’ permanece detenido en Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico y el secuestro, tortura y asesinato de Camarena.

En octubre de 2026, una audiencia judicial concluyó sin un acuerdo de culpabilidad. El proceso fue declarado complejo y el juicio está previsto para marzo de 2027.

‘Don Neto’: ¿cuándo salió de prisión Ernesto Fonseca Carrillo?

A diferencia de Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como ‘Don Neto’, ya recuperó su libertad después de cumplir una condena de 40 años por su participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena y del piloto Alfredo Zavala.

El narcotraficante fue detenido el 7 de abril de 1985 en Puerto Vallarta, Jalisco. Después de pasar décadas en prisión, en 2016 obtuvo el beneficio de continuar el cumplimiento de su sentencia bajo arresto domiciliario, debido a su edad y estado de salud.

Fonseca Carrillo permaneció bajo esa modalidad hasta abril de 2025, cuando recuperó su libertad definitiva después de cumplir la condena que le fue impuesta.

La liberación de ‘Don Neto’, quien tenía 94 años en ese momento, fue confirmada por fuentes federales y reportada por medios como N+ y Associated Press.

Con ello, el antiguo socio de Félix Gallardo dejó de estar bajo custodia de las autoridades mexicanas. No obstante, no se ha difundido información pública que permita confirmar su domicilio actual.