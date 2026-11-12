Cielo nublado en la Península de Yucatán: Espera una mínima de 17 grados este viernes 13 de noviembre

Asi está el clima caluroso para la Península de Yucatán este viernes 13 de noviembre.

El clima en la Península de Yucatán para este viernes 13 de noviembre traerá cielo nublado y temperaturas diversas. Se esperan mínimas de 17.3°C y máximas de 31.3°C. Un canal de baja presión causará lluvias fuertes con descargas eléctricas en la región.

Vista de la costa caribeña en Quintana Roo bajo un cielo nublado.

¿Qué temperaturas habrá este viernes en la Península?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 17.3°C y la máxima de 31.3°C. El municipio de Mérida tendrá rangos diarios de 19°C a 33°C, con viento de 6 km/h. Será la ciudad más cálida de la zona.

En el Caribe, Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 21.7°C y máximas de 28.3°C. Tulum variará de 19.3°C a 29.7°C, y Playa del Carmen de 20.0°C a 29.3°C. Todas estas ciudades tendrán cielo nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá en las playas del Caribe mexicano mañana?

Un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas. Esto implica una alta probabilidad de lluvia para gran parte de Quintana Roo, donde la humedad es del 90% en Cancún y Chetumal.

El viento se mantendrá moderado. En Mérida y Tulum, se esperan vientos de 6 km/h. En Cancún y Chetumal, el viento llegará a 10 km/h. Estas condiciones de cielo nublado dominarán, ofreciendo un ambiente fresco por la mañana y cálido al mediodía.

¿Cómo estará el clima en la Península el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 29°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 14 de noviembre: Máxima de 33°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 15 de noviembre: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando hasta 33°C el sábado. Los cielos estarán menos cubiertos. El domingo se espera un cielo despejado, lo que indica una mejora en las condiciones climáticas generales de la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima variable?

Ante las variaciones de temperatura y la probabilidad de lluvias, se recomienda a todos mantenerse hidratados. Es importante protegerse del sol, incluso con cielo nublado, usando bloqueador y ropa ligera para evitar golpes de calor.

Es aconsejable llevar un paraguas o impermeable, especialmente si se planean actividades al aire libre, por la posibilidad de lluvias repentinas. Revisar las actualizaciones del pronóstico local antes de salir ayudará a una mejor planificación.

Fuente: CONAGUA.

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