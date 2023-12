Mariana Rodríguez lanza canción dedicada a su hija Mariel: ‘Mi primera Navidad contigo’

Mariana Rodríguez, además de ser precandidata a la alcaldía de Monterrey y fungir como influencer, también ‘le entra a la cantada’ y, recientemente, estrenó una canción dedicada a su hija Mariel.

A pesar de que el tema salió en plataformas digitales el pasado 15 de diciembre, actualmente se ha hecho viral en redes sociales y cientos de personas han compartido el tema, dedicado a la primogénita de Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León.

La canción se llama ‘Mi primera Navidad contigo’, e incluso ya tiene video musical en el que aparece la ‘primera dama’ de Nuevo León’.

¿De qué trata ‘Mi primera Navidad contigo’, canción de Mariana Rodríguez?

‘Mi primera Navidad contigo’ es una canción de Mariana Rodríguez en la que, como dice el título, habla sobre la emoción que le provoca pasar su primer 25 de diciembre con su hija.

El tema, con una duración apenas de un minuto y 37 segundos, expresa también el amor que siente ‘la Chavacana Mayor’ por su primogénita, una bebé arcoíris que nació el 10 de marzo. La letra dice lo siguiente:

“Mi primera Navidad contigo, es mi día favorito. / Tu primera Navidad conmigo / ¡qué recuerdo tan bonito! / Yo no sabía todo lo que provocarías / y que tu compañía sería tanta alegría / yo no sabía todo lo que provocarías / aún no te conocía y yo ya te quería”, dicen los primeros párrafos.

Fragmento del video 'Mi primera Navidad cotigo', canción de Mariana Rodríguez. (Foto: YouTube Mariana Rodríguez)

Posteriormente se repite el coro y otras de las frases que usa la influencer en su canción, son: “Ya te soñaba, desde hace tanto te esperaba / así te imaginaba, te quiero más que a nada / ya te soñaba, desde hace tanto te esperaba / antes de tu llegada sentí que ya te amaba”.

Además, al final de la canción Mariel tiene una aparición especial con su risa, misma con la que cierra.

En la portada del sencillo aparece Mariana Rodríguez cargando a Mariel y de fondo está su árbol de Navidad, mientras en el video sale únicamente la influencer de 28 años decorando su casa con objetos navideños y cantándole a su hija.

Samuel García habla sobre canción de Mariana Rodríguez a su hija

Tras lanzarse el tema, que en plataformas digitales suma casi 24 mil reproducciones, Samuel García mostró su felicidad al escuchar la dedicatoria que su esposa hizo para Mariel.

“El mejor regalo de esta navidad y de mi vida entera eres tú, Mariel. Mariana Rodríguez Cantú, qué hermoso regalo para nuestra Mariel, eres una madre increíble, te amo. No puedo estar más agradecido por tenerlas en mi vida y por compartir esta primera navidad con ustedes”, escribió el gobernador.