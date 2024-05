Elecciones 2024: ¿Qué estados prevé ganar la coalición PRI-PAN-PRD? Esto ve el equipo de Xóchitl

La coalición Fuerza y Corazón por México, que encabeza Xóchitl Gálvez, ve un triunfo inminente en al menos seis estados, de acuerdo con Max Cortázar, vicecoordinador de la campaña de la abanderada opositora.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Max Cortázar afirmó que la coalición PRI, PAN y PRD podría ganar en las próximas elecciones del 2 de junio al menos las siguientes entidades de México:

“Yo aquí (CDMX) estoy convencido que Santiago Taboada va a ganar bien, se va a ganar Veracruz, se va a ganar Morelos, se va a ganar Puebla, se va a ganar Yucatán, se va a ganar Guanajuato”, aseguró.

Además, admitió que en los estados que podría perder la coalción está Chipas o Guerrero, pero, dijo, las elecciones de 2024 no serán las mismas que las de 2018, ya que no habrá tanta ventaja como hace seis años: “A diferencia de 2018, las ventajas no son como lo fueron en 2018. En Chiapas, en el 18, hubo casi un millón de votos de diferencia, esta vez no lo va haber”.

Incluso, aseguró que las diferencias, en el caso de que llegue a perder la alianza Fuerza y Corazón por México frente a Morena, “no van a ser las mismas”, ya que los votantes han cambiado su opinión sobre el partido que ahora encabeza su rival Claudia Sheinbaum.

¿Cómo van Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada en las encuestas?

En el caso de Xóchitl Gálvez, de acuerdo con la reciente encuesta de El Financiero, la candidata presidencial de la oposición no ha logrado avanzar, ya que se ubica 17 puntos debajo de Claudia Sheinbaum.

Ya que los resultados de la encuesta muestran que la candidata de Morena reúne 49 por ciento de las preferencias electorales, mientras que la candidata Xóchitl Gálvez reúne el 32 por ciento de las preferencias y Jorge Álvarez Máynez se ubica en un lejano tercer lugar con apenas el 8 por ciento.

En un panorama distinto para Santiago Taboada, el candidato de la alianza PAN PRI-PRD suma 37 por ciento, mientras que la candidata de Morena, Clara Brugada, capta 42 por ciento de la intención del voto para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con la encuesta más reciente de El Financiero.

Esto quiere decir que Taboada se ubica a solamente 5 puntos de Brugada, es la diferencia más corta registrada desde octubre del año pasado, incluso estos resultados de la encuesta son el nivel más bajo que ha alcanzado la candidata de Morena desde que iniciaron las campañas.